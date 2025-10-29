El truco o trato más ambicioso de la historia de A Coruña: estas son las fiestas de Halloween en cada barrio

mesoiro (6)_21372918 Patricia G. Fraga

Son cada vez menos, por no decir un número anecdótico, los reacios a empaparse de una tradición como el Halloween. Los que más se resistían han cedido en pos de sus hijos y nietos. Y es que, si para los que ya están en edad de extender la fiesta hasta la mañana del día siguiente lo han convertido en la gran cita del año, los que todavía tienen por delante unos años de inocencia también tiran de sus padres y abuelos para disfrazarse, asustarse, y convertirse en unos adorables pequeños monstruitos. Así, el hasta hace no demasiado reducido mapa de las celebraciones por barrios, es ya una proliferación de calabazas, brujas, murciélagos y cuantas criaturas del averno se puedan imaginar.

El mapa de Halloween en la ciudad EC

Basta como muestra el ingente trabajo de varias asociaciones vecinales, muchas de ellas desde hace semanas, para adecuar la decoración a las exigencias de los miles de niños que se lanzarán a las calles a por su recompensa en el truco o trato. Por ejemplo, Novo Mesoiro se ha aprovisionado, solamente la agrupación de residentes, con un cuarto de tonelada de dulces. Además, la programación en el barrio empezará por la mañana con maquillaje gratuito, proseguirá por el túnel del terror y seguirá de madrugada para los padres, con DJ en directo y espectáculos propios de cada local. Mención aparte también merece O Ventorrillo, que ha logrado liar a 40 establecimientos para su ruta a la plaza del Comercio. “Mónica y Milucha han sido las artífices de todo”, advierten desde la asociación del barrio, impresionados con la decoración de su local social como un gran circo terrorífico. Y todo ello gracias también al larguísimo parón por el que han optado algunos centros educativos (de martes a lunes).