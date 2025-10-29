Mi cuenta

A Coruña

El 'terrorífico' fin de semana sin supermercados en A Coruña

No suele ser habitual que las tiendas de alimentación cierren dos días seguidos, como ocurrirá los próximos 1 y 2 de noviembre

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
29/10/2025 14:53
Personas haciendo la compra en un supermercado
Archivo

El 1 de noviembre, como todos los años, se celebra el día de Todos los Santos y, en consecuencia, es festivo en toda A Coruña, al igual que en el resto de España. Todo está cerrado, pero a veces los supermercados abren algunas horas en festivos para aquellos que necesiten hacer una compra de última hora. 

Estos son los horarios de los cementerios de A Coruña y los autobuses especiales por el Día de Todos los Santos

Más información

Este 1 de noviembre, sábado, Día de Todos los Santos, se producirá algo que hacía tiempo no ocurría: el fin de semana (ni el sábado ni el domingo) no abrirá ningún supermercado. 

Esto llama la atención, pues, sabiendo que los domingos estos establecimientos nunca abren, mucha gente podría esperar que el sábado, aunque solo fuera por la mañana, abrieran sus verjas. Pero no es así.

Tampoco abrirán las tiendas como Zara, Bershka o Pull & Bear, ni las grandes superficies como el Marineda City, que se reservan para los largos y ocupados días de diciembre y Navidad. Eso sí, la zona de ocio y restauración del centro comercial abrirá de 12.00 a 01.00, en su horario habitual. 

Supermercados que abren 365 días

Que no cunda el pánico, pues A Coruña cuenta con una serie de supermercados "exprés" que abren todos los días del año, sea o no festivo o domingo. Es el ejemplo de Carrefour Exprés: 

  • El de la avenida Alcalde Pérez Ardá abrirá de 10.00 a 22.00 horas.
  • El de la ronda de Outeiro lo hará de 09.00 a 24.00 horas.
  • El de Juana de Vega abrirá a las 08.00 para cerrar a las 02.00 horas.
  • El de la avenida de Rubine, al igual que el de Alcalde Pérez Ardá, abrirá de 10.00 a 22.00 horas. 
  • Este mismo horario lo tendrá el ubicado en la ronda de Monte Alto: de 10.00 a 22.00 horas. 

Los supermercados Claudio Express también abrirán en su horario habitual: de 10.00 a 22.00 horas. En A Coruña hay cuatro locales: en la calle Almirante Romay, en la avenida Salvador de Madariaga, en la avenida da Pasaxe y en la de Novo Mesoiro. 

Abren también los supermercados Covirán, que cuentan con distintos locales a lo largo de la ciudad y suelen estar abiertos hasta altas horas de la noche. 

El Eroski Rapid, ubicado en Juan Flórez, también estará abierto de 8.00 a 23.00 horas, al igual que la tienda Supercor Stop & Go, que abrirá de 7.00 a 23.00 horas. 

