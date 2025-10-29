El rector de la UDC, sobre la postura negativa de Santiago para descentralizar Medicina: "Preocúpame por Galicia"
Ricardo Cao se muestra contrariado ante la "posición inflexible" de la USC, pero mantiene la propuesta de implementar la titulación en A Coruña
Tras un verano en el que parecían calmadas las aguas entre las tres universidades públicas gallegas sobre qué pasará con el grado de Medicina, durante este inicio de curso se ha vuelto a abrir la guerra, aunque esta vez A Coruña no está siendo la protagonista. Y es que desde hace varias se ha sumado al campo de batalla una nueva universidad, Vigo, que a través de su rector, Manuel Reigosa, hizo pública la propuesta de solicitar el grado de Medicina para la ciudad olívica si en el plazo de un mes no se redacta un nuevo convenio de descentralización, algo que la UDC ya veía difícil que eso pasase. Por lo menos a corto plazo.
La Universidad de Santiago, por su parte, no tardó en responder. Y es que, por el momento, la USC no está dispuesta a que se convoquen por parte de la UVigo o de la UDC nuevas plazas de profesor, uno de los puntos más fuertes en las negociaciones entre las tres universidades y que tanto A Coruña como Vigo consideran imprescindibles a la hora de descentralizar la docencia del grado en sus respectivas ciudades.
Respeto por la descentralización
"O que é importante é saber que un entende por descentralización. Dende a Universidade da Coruña, e creo tamén firmemente que dende a Universidade de Vigo, a descentralización ten que ser participando e respeitando a autonomía das propias universidades que participan. Nós entendemos que a descentralización non só ten que ser no ámbito sanitario, senón tamén no ámbito universitario. Iso é moi importante", ha incidido esta mañana el rector de la UDC, Ricardo Cao.
En este sentido, el rector, se ha mostrado esta mañana descontento ante la postura de Santiago, la que califica "inflexible" y contraria a los intereses de Galicia: "Preocúpame por Galicia. Creo que dar solución ao 'problemón' que hai na Universidade de Santiago de Compostela respecto á formación desas máis de 400 persoas que entran en primeiro cada ano -e que aumentou o seu número nos últimos anos- van chegar a 4º coa docencia clínica actual", explica.
Así, Cao asegura que "dende a UDC estamos totalmente dispostos a colaborar nese problema, que non é propio da nosa universidade pero que nos sentimos moi concernidos para tratar de axudar en isto". No obstante, "temos claro que a mellor proposta dentro do noso punto de vista é a dunha titulación propia", sentencia el rector.
De esta forma, el rector anunció que la próxima semana llevarán al Consello de Goberno "un informe pormenorizado" sobre las reuniones y conversaciones mantenidas durante estas semanas en este aspecto, y del que se debatirá para obtener nuevas conclusiones sobre qué pasará con Medicina.