A Coruña

El PP pide a Inés Rey que presione al Gobierno para que acelere las obras en Alfonso Molina

"La obra tendría que estar acabada en enero de 2026, pero acumula un enorme retraso que se intenta ocultar", denuncia Miguel Lorenzo

Redacción
29/10/2025 14:53
Tristana Moraleja y Miguel Lorenzo

El PP de A Coruña exige a Inés Rey que presione al Gobierno del Estado ante el "gran retraso que acumula" la obra de ampliación de Alfonso Molina.

La obra tendría que estar acabada en enero de 2026, "pero no va a estar porque acumula un enorme retraso que se intenta ocultar a los coruñeses", señalan los populares. Comenzó en enero de 2024 con un plazo de ejecución de 24 meses, como reconoce el Ministerio a respuesta de los diputados del PP Tristana Moraleja y Álvaro Pérez, señalan en el PP local.

Nuevo corte en Alfonso Molina por su remodelación

La realidad es que a falta de tres meses para que se cumpla el plazo, "la obra lleva una gran demora sobre la que nadie da explicaciones ni se da una nueva fecha real de finalización, los atascos que sufren los conductores coruñeses y del área son cada vez peores e Inés Rey se calla ante el Gobierno del Estado en lugar de presionar para que la obra se agilice porque solo protesta cuando las obras son de la Xunta, pero es sumisa ante el gobierno socialista, al igual que el BNG".

Atascos en A Coruña en el primero de sus tres días sin enlace entre A Grela y Alfonso Molina

En el último Pleno, el grupo popular presentó una enmienda para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez "agilidad y compromiso ante el retraso de las inversiones pendientes en la ciudad" y tanto socialistas como nacionalistas votaron en contra, recuerdan. 

