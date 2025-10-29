El Palacio de la Ópera acoge una nueva cena posconcierto de la OSG tras el éxito de la primera

Un momento de la primera cena posconcierto Patricia G. Fraga

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) regresa este viernes al Palacio de la Ópera para celebrar su particular Samaín con una triple propuesta. A los conciertos de abono de viernes y sábado sumará una nueva cena posconcierto en colaboración con el Palacio de la Ópera.

Será la segunda cena de este tipo que se lleva a cabo tras el éxito de la primera convocatoria el pasado 10 de octubre, una cita que no se quisieron perder importantes personalidades de la ciudad como el exalcalde Francisco Vázquez; el presidente de la CEC, Antonio Fontenla; o el concejal de Cultura del Ayuntamiento local, Gonzalo Castro.

En esta ocasión, estarán presentes el Coro de la OSG y el director de la orquesta, Roberto González-Monjas, que ya participó de la anterior cena, así como el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar.

Este viernes 31 de octubre el menú estará conformado por un entrante (una ensalada templada de verduras con langostino crocanti), un plato principal (corvina con tomate confitado y patata panadera) y postre (helado de maracuyá con crocanti de almendra). El precio será de 46 euros y habrá que reservar plaza a través de correo electrónico (palacio.opera@grupocomar.com) o por teléfono (981 14 04 04).

“En otros países, esto se hace mucho y es algo estupendo”, aseguraba durante la primera cena González-Monjas, una idea sobre la que redundaba Cuéllar al afirmar que era un “privilegio la música y compartir estos espacios”.

El origen de estas cenas, explicaba el gerente del Consorcio para la Música antes de la primera convocatoria, nace de la idea de que el Palacio de la Ópera se convierta en “un lugar de referencia para la ciudad”, un “epicentro” para la actividad cultural, motivo por el que se mostraba optimista sobre el futuro, apelando a más colaboraciones entre la OSG y su ecosistema y el Palacio de la Ópera.

El menú musical previo

Esta segunda cena posconcierto llega el viernes tras el primero de los dos conciertos de abono que el Palacio acoge este fin de semana (viernes y sábado a las 20.00 hora), con el Coro de la OSG como protagonista.

Este fin de semana, la orquesta interpretará una pieza de Haydn y otra de Mozart. Del primero se ha elegido la ‘Sinfonía 44, Trauer Symphonie’, mientras que del segundo se apuesta por la versión de Robert Levin del ‘Requiem’.

Acompañando a la Sinfónica, además del Coro, estarán la soprano Maelys Robinne, el tenor Rodrigo Carreto, el barítono-bajo Ferran Albrich y el director artístico del coro, Carlos Mena, en el rol de contratenor para esta ocasión especial.