El padrón municipal pierde de golpe 500 habitantes debido a las bajas de inmigrantes

Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno Javier Alborés

A principios de año, el municipio rompió la barrera, más o menos psicológica, de los 250.000 habitantes para situarse en 251.481 almas, según los datos del padrón. Sin embargo, a lo largo del año esta cifra fluctúa con entradas y salidas y ayer se registró una bajada bastante importante: de golpe, el padrón ha perdido cerca de 500 inscritos, todos ellos inmigrantes.

La cifra aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se refiere a extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración. La mayoría, adultos, aunque cerca de 50 serían menores. No hay que olvidar que es habitual que los inmigrantes, incluso aquellos que se encuentran en el país de forma irregular, se empadronen, como parte del proceso de regularización.

Funcionarios municipales consultados señalan que son relativamente habituales estos cambios debido a la gran movilidad de este colectivo, que se desplaza siguiendo las oportunidades de trabajo. “Lo que ha ocurrido es que los empadronamientos para personas sin permiso de residencia caducan. Solo duran dos años y a veces no los renuevan. En vez de eso, se empadronan en otro municipio”, apuntan.

Una cantidad anómala

Otras fuentes, como abogados expertos en Extranjería, apuntan a que cambia el nombre, y/o el NIF por el DNI, lo que también implicaría una cesura administrativa. Es un fenómeno de difícil explicación y las fuentes consultadas reconocen que se trata de una cantidad anómalamente grande incluso para una población tan flotante como es la extranjera, que por definición tiende a desplazarse.

Hay que decir que, en los últimos años, la población extranjera no ha dejado de aumentar, lo que ayuda a paliar el bajo crecimiento vegetativo de los coruñeses. Si en 2021 eran 10.135, el año pasado ya eran 16.164, según datos del Observatorio Urbano municipal. Es decir, un aumento del 47%.

Prácticamente ha aumentado la presencia de inmigrantes de todas las procedencias, de manera que ahora suponen el 6,5% de la población coruñesa. Todavía está muy alejada del 13% de la media nacional, pero cada vez es más importante. Aunque queda claro que no deja de tener sus altibajos