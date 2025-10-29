El nuevo reto de la coruñesa Rosa en Pasapalabra: una lucha diaria con Manu Pascual por el bote más alto en la historia del programa

Rosa Rodríguez, en Pasapalabra Antena 3

Hace casi un año que la coruñesa Rosa Rodríguez apareció por primera vez en el concurso de Antena 3 Pasapalabra. Desde entonces, se ha enfrentado a diario a Manu Pascual, en un duelo que se ha convertido en un clásico en las tardes televisivas. En todo este tiempo, la coruñesa se ha convertido en la mujer con más participaciones consecutivas en toda la historia del formato en España, pero ni ella ni su rival han alcanzado su principal objetivo: llevarse el millonario bote, cuya cuantía es ya la más alta en toda la trayectoria del programa.

El bote más alto hasta la fecha era de 2.278.000 euros. Dicha cifra cayó en manos del concursante Rafa Castaño hace un par de años, cuándo consiguió completar el rosco final. Ese es precisamente el reto de Rosa y Manu. Hasta ahora, ambos han estado cerca de llevárselo en varias ocasiones, pero nunca han superado la barrera de los 24 aciertos. Eso sí, los dos han conseguido siempre permanecer en el concurso sin ser eliminados, ya que ningún aspirante ha podido con ellos en la prueba inicial.

En la tarde de este miércoles, se pondrán en juego 2.314.000 euros, y la cifra seguirá aumentando a diario en el caso de que ninguno de los dos se lo lleve. La cifra se incrementa cada día en seis mil euros. En el momento en el que uno de los dos lo consiga, el otro concursante quedará automáticamente eliminado y ya no podrá participar en el siguiente programa.