El Chuac, referente nacional en la atención a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal

El Chuac recibe el reconocimiento por su excelencia en la atención a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal Cedida

El Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) ha sido reconocido por su excelencia en la atención a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) tras recibir la certificación de calidad otorgada por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

El distintivo, entregado por el gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, a la doctora Teresa Diz-Lois Palomares, responsable de la unidad, acredita la calidad asistencial y la labor investigadora del servicio, y sitúa al CHUAC como un centro de referencia a nivel regional y nacional en el tratamiento de estas patologías.

Un reconocimiento a la calidad asistencial y a la coordinación multidisciplinar

El programa de certificación, auditado por Bureau Veritas y apoyado por la biofarmacéutica AbbVie, evalúa de manera independiente la excelencia de las unidades hospitalarias que garantizan la mejor atención posible a pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

“La clave para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la EII está en garantizar la excelencia asistencial”, señaló la presidenta de GETECCU, la doctora Yamile Zabana, quien destacó que el programa permite analizar y optimizar los procesos clínicos de forma objetiva y sistemática.

Por su parte, la doctora Teresa Diz-Lois subrayó que la acreditación “supone un reconocimiento muy importante al trabajo que llevamos años desarrollando en el Hospital y en el Servicio de Aparato Digestivo”. Destacó también la implicación de profesionales de Cirugía, Radiología, Reumatología, Anatomía Patológica, Farmacia, Nutrición y Gastroenterología Pediátrica, que colaboran de manera coordinada en la atención integral a los pacientes.

Una unidad de referencia para 2.000 pacientes al año

La Unidad de Atención Integral a pacientes con EII del CHUAC atiende actualmente a cerca de 2.000 personas. Su objetivo es abordar la enfermedad en todas sus dimensiones —intestinal, personal y social—, prevenir complicaciones y favorecer una vida plena para los pacientes.

Diz-Lois recordó que la atención a esta patología requiere un enfoque multidisciplinar y coordinado, y que el hospital cuenta con un Comité de Enfermedades Inflamatorias Intestinales en estrecha colaboración con la Unidad de Enfermedades Inmunomediadas (IMID) del área sanitaria.

Una enfermedad crónica con alto impacto

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal agrupa principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, dos trastornos de origen inmunológico que provocan síntomas como diarrea, dolor abdominal o complicaciones intestinales graves. Su curso crónico y variable puede afectar de forma notable a la vida personal, laboral y social de quienes la padecen.

Aunque los avances terapéuticos han mejorado el pronóstico de los pacientes, los especialistas recuerdan que aún existen importantes necesidades no cubiertas, como nuevas opciones de tratamiento más eficaces, diagnósticos más precoces y una mayor concienciación social sobre estas patologías.