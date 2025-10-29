Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG pregunta si hay más chopos afectados por la enfermedad que obligó a cortar el de la plaza de Ourense

El árbol fue talado el pasado fin de semana

Redacción
29/10/2025 15:21
Tala de un chopo en la plaza de Ourense
Chopo talado en la plaza de Ourense
Javier Alborés

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha registrado varias preguntas por escrito en relación a la tala, el pasado sábado, de un chopo de la plaza de Ourense. 

Tala de un chopo en la plaza de Ourense de A Coruña y plantación de un nuevo ejemplar

La plaza de Ourense pierde la sombra de otro chopo

Jorquera insta al Goberno Local a que detalle "o estado de saúde da árbore retirada" y quiere "saber se eventualmente hai outros exemplares que podan ter a mesma doenza".

Además, el portavoz nacionalista cuestiona al Ejecutivo que dirige Inés Rey sobre si "se valoraron alternativas distintas á finalmente adoptada e que levou a desbotar a súa viabilidade".

El portavoz municipal recoge también una pregunta acerca si los servicios municipales están realizando un seguimiento sobre el estado de salud del resto de ejemplares de la plaza de Ourense.

