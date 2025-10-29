Chopo talado en la plaza de Ourense Javier Alborés

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha registrado varias preguntas por escrito en relación a la tala, el pasado sábado, de un chopo de la plaza de Ourense.

La plaza de Ourense pierde la sombra de otro chopo Más información

Jorquera insta al Goberno Local a que detalle "o estado de saúde da árbore retirada" y quiere "saber se eventualmente hai outros exemplares que podan ter a mesma doenza".

Además, el portavoz nacionalista cuestiona al Ejecutivo que dirige Inés Rey sobre si "se valoraron alternativas distintas á finalmente adoptada e que levou a desbotar a súa viabilidade".

El portavoz municipal recoge también una pregunta acerca si los servicios municipales están realizando un seguimiento sobre el estado de salud del resto de ejemplares de la plaza de Ourense.