El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña permitirá que las criaturas de la noche bailen hasta entrada la mañana

La hostelería y el ocio nocturno podrán extender dos horas su cierre con motivo de los festejos de Halloween

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/10/2025 18:34
Unas amigas se lo pasan en grande en Halloween 2024
Unas amigas se lo pasan en grande en Halloween 2024

La noche más esperada del año, tanto por parte de los clientes como de los empresarios de la fiesta, no sería completa si, a las 04.30 horas, toda esa parafernalia que está diseñada se convirtiese en 'calabaza'. Por eso, y dado lo especial de la fecha, el Ayuntamiento de A Coruña ha decidido conceder a bares, restaurantes, pubs y discotecas el horario ampliado para las fiestas de viernes y sábado. Eso quiere decir que será posible que las criaturas de la noche se 'descompongan' ya con los primeros rayos de luz del día. Si es que el tiempo lo permite, ya que hasta la lluvia y los nubarrones parecen querer acompañar los festejos

Con el nuevo horario será posible acabar la fiesta a las 09.00 horas, en el caso de las discotecas. Los bares, restaurantes y cafeterías podrán cerrar entre las 03.00 y las 05.00 horas, mientras que los pubs se extenderán hasta las 06.30 horas. En total, dos horas que lo agradecen a ambos lados de la barra.

