El Ayuntamiento de A Coruña aumenta las contribuciones para adquirir nuevos equipos de emergencia

Los Bomberos realizan su trabajo durante una intervención Cedida

El Ayuntamiento aprobó este miécoles en una Junta de Gobierno local extraordinaria un aumento en la ordenanza fiscal de contribuciones especiales.

Esta subida permitirá adquirir equipamientos para los servicios de emergencias municipales, como un nuevo puesto de mando móvil para emergencias y grandes eventos por valor de 700.000 euros y una ampliación del parque de Bomberos por 470.000 euros.

En total, se invertirán 1,37 millones de euros.