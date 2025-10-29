Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña aumenta las contribuciones para adquirir nuevos equipos de emergencia

Redacción
29/10/2025 21:14
Los Bomberos en Los Rosales
Los Bomberos realizan su trabajo durante una intervención
Cedida

El Ayuntamiento aprobó este miécoles en una Junta de Gobierno local extraordinaria un aumento en la ordenanza fiscal de contribuciones especiales. 

Esta subida permitirá adquirir equipamientos para los servicios de emergencias municipales, como un nuevo puesto de mando móvil para emergencias y grandes eventos por valor de 700.000 euros y una ampliación del parque de Bomberos por 470.000 euros. 

En total, se invertirán 1,37 millones de euros.

