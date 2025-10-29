El Ayuntamiento de A Coruña aumenta el copago en el Servicio de Ayuda a Domicilio

SAF GonzaloSalgado

El Gobierno local celebró hoy una junta urgente para llevar a pleno una subida del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que cuenta con 617 usuarios a día de hoy. La mayoría comenzará a experimentar un aumento en el copago cuando la nueva ordenanza fiscal entre en vigor, entre el 30 y el 50% de la cantidad que abonan actualmente. De esta manera, la recaudación pasará de 46.437 a 71.138 euros.

SAD engloba el conjunto de atenciones domiciliarias, dirigidas a personas en situación de dependencia reconocida, con el fin de atender las necesidades básicas de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en el domicilio. El Ayuntamiento paga (en parte) a un auxiliar para que ayude al dependiente (por ejemplo, a una persona mayor).

Existen dos modalidades, dependiendo del grado de dependencia reconocido. Además, según la situación económica, hasta ahora 108 personas estaban exentas de pago. Pero ahora serán solo 78. En el lado positivo, 18 usuarios verán reducida su aportación, algunos céntimos. Pero lo importante es que 491 usuarios experimentarán la subida.

Según la documentación facilitada por el Gobierno local, "el nuevo sistema de pago tiene como finalidad alinear la participación de los usuarios con su capacidad económica real, garantizando la progresividad y favoreciendo la financiación del servicio".

Contribuciones especiales para el servicio de extinción de incendios

El Ayuntamiento aprobó ayer en una Junta de Gobierno local extraordinaria un proyecto de la ordenanza fiscal de contribuciones especiales para la ampliación del servicio de extinción de incendios. Esto lo pagan las compañías de seguros, de las que se entienden que son las principales beneficiadas.

Esta subida permitirá adquirir equipamientos para los servicios de emergencias municipales, como un nuevo puesto de mando móvil para emergencias y grandes eventos por valor de 700.000 euros y una ampliación del parque de Bomberos por 470.000 euros. En total, se invertirán 1,37 millones de euros.