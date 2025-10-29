Editorial Galaxia celebra su 75 aniversario con la exposición 'Crear porvir'

La inauguración de la exposición 'Crear porvir' Cedida

La Fundación Luís Seoane acoge desde este miércoles la exposición 'Crear porvir. 75 aniversario Editorial Galaxia', una muestra que conmemora las siete décadas y media de vida de una de las editoriales más emblemáticas de Galicia. La exposición, inaugurada a las 19.00h., repasa la trayectoria de la casa fundada en 1950 y su papel esencial en la evolución cultural del país y en la proyección internacional de la literatura gallega.

La exposición, comisariada por un equipo académico de referencia, está dirigida por el catedrático de la USC y presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, junto a la profesora Malores Villanueva Gesteira y el catedrático de la Universidad de Vigo Xosé Manuel Dasilva Fernández.

Durante el acto inaugural participaron Carmen Jiménez, directora de la Fundación Luís Seoane; Pura Galán, en representación de la Secretaría Xeral da Lingua; Xavier Alcalá, autor y consejero de la editorial; y Antón Vidal Andión, presidente del Consejo de Administración de Editorial Galaxia.

Un viaje por 75 años de cultura gallega

'Crear porvir' ofrece un recorrido por la historia de la editorial a través de cuatro bloques temáticos que abordan la literatura gallega desde el Rexurdimento hasta el nuevo milenio, el pensamiento y el ensayo, la traducción y la proyección internacional del gallego, y la literatura infantil y juvenil, ámbito en el que Galaxia fue pionera.

El diseño expositivo, a cargo del estudio Desoños, propone una estructura visual dinámica que simula un “bosque” de paneles móviles, precedido por un túnel del tiempo con los hitos más relevantes de la editorial. Además, incluye un audiovisual dirigido por Ana Viqueira y Diego Frey, producido por Nós TV, con testimonios de escritores y personalidades vinculadas a Galaxia.

En la muestra se destaca la labor de autores y autoras como Castelao, Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Xohana Torres, Paco Martín, Carlos Casares, Fina Casalderrey, Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Domingo Villar o Marilar Aleixandre, entre muchos otros, así como de sus editores y fundadores —Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto, Otero Pedrayo y Francisco Fernández del Riego—, verdaderos pilares del pensamiento y la creación literaria gallega.

Un proyecto esencial para la cultura gallega

La exposición, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y Caixa Rural Galega, forma parte de un recorrido itinerante por las siete grandes ciudades gallegas. Tras pasar por Santiago, Lugo, Ourense, Ferrol y Pontevedra, llega ahora a A Coruña, donde podrá visitarse hasta el 23 de noviembre, antes de cerrar su itinerario en Vigo a comienzos de 2026.

A lo largo de sus 75 años, Editorial Galaxia ha publicado cerca de 3.500 títulos de más de 1.500 autores, consolidándose como un proyecto clave en la edición en lengua gallega y en la normalización cultural del país. Su modelo, basado en el compromiso político y social, reinvierte los beneficios en la propia editorial y ha sido reconocido con galardones como la Medalla de Ouro de Galicia y el Premio da Cultura Galega, además de numerosos premios nacionales que avalan su contribución a la identidad y la modernización cultural de Galicia.