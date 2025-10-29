Abre la plataforma de baño de O Parrote, una piscina flotante en pleno puerto de A Coruña

La instalación con una piscina de agua de mar de 25 metros de longitud Patricia G. Fraga

A Coruña cuenta desde este miércoles con un nuevo espacio para disfrutar del mar, la plataforma Marina de O Parrote, una innovadora instalación con una piscina de agua de mar de 25 metros de longitud y otra infantil de un metro de profundidad, que ha sido inaugurada este miércoles en una jornada poco propicia para el baño.

El proyecto, con un presupuesto de 3.2 millones de euros, busca acercar la ciudad al mar y ofrecer un nuevo punto de ocio y deporte en el corazón del puerto coruñés.

Al acto de apertura asistieron numerosas autoridades, entre ellas, la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, el teniente de alcalde, José Manuel Lage, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, quien destacó el carácter "súper innovador" de la instalación gracias a su tecnología de anclaje.

La nueva plataforma cuenta con zonas de baño, descanso y acceso adaptado. Varias entidades ya se han puesto en contacto con la Autoridad Portuaria para organizar actividades deportivas y culturales en este enclave.

En cuando a su funcionamiento, los criterios de uso serán similares a los de la playa de Riazor: el baño se ralizará bajo la responsabilidad de los usuarios fuera de la temporada de socorrismo. Además, por motivos de seguridad, la zona de bajada permanecerá cerrada durante la noche y contará con videovigilancia.