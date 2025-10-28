Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Una lona que rinde tributo a las olas: la nueva campaña de Estrella Galicia en el corazón del Paseo Marítimo de A Coruña

Josefa Prado
28/10/2025 17:07
Lona de la campaña publicitaria en el Paseo Marítimo
Lona de la campaña publicitaria en el Paseo Marítimo

En pleno paseo marítimo, con la playa del Orzán y el Atlántico enfrente. No cabe duda de que el emplazamiento elegido por Estrella Galicia para colocar una mega lona con su nueva campaña publicitaria ocupa un lugar privilegiado de la ciudad de A Coruña.

"Reposar es lo que te prepara para la siguiente ola" y "Reposada para lo que venga" son los dos mensajes que se pueden leer con absoluta claridad en el gigante mural que se han encontrado los coruñeses que este martes, entre la lluvia y el frío, disfrutaban de su paseo. Si alguien no conocía todavía la nueva cerveza del grupo Hijos de Rivera, lo cierto es que ahora es mucho más sencillo descubrirla. 

El lugar elegido no parece casual. Precisamente junto al punto en el que rompen las olas del océano y en la época del año en que se coloca la ya tradicional duna en las playas, que protege a la ciudad de los temporales marítimos que año tras año son protagonistas en la ciudad. Y es que las olas, al igual que Estrella Galicia, son algo de lo más coruñés. 

La lona, protagonista en el Paseo Marítimo
La lona, protagonista en el Paseo Marítimo

