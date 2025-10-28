Una fundación contra la exclusión social de la juventud: el legado de Sergio Villar que perdura en A Coruña

Fundación Sergio Villar Patricia G. Fraga

Desde pequeño, Sergio Villar siempre se había caracterizado por ayudar a los demás de manera altruista. Sin embargo, un accidente de tráfico acabó con la vida de este joven coruñés con tan solo 18 años. Pese a la fatalidad, su familia decidió continuar impulsando sus proyectos.

Así, decidieron crear la Fundación Sergio Villar, que nace con un obetivo muy definido: colaborar con la infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social, con ayudas sociales y talleres, además de colaborar con estos niños en la medida de lo posible con diferentes proyectos en unión con escuelas e institutos. La mediación en casos de bullying o de problemas de integración es uno de los aspectos en los que más trabajan.

Por lo tanto, la labor que en su día había iniciado Sergio Villar continúa después de su fallecimiento. La fundación que lleva su nombre hace que su solidaridad perdure y que muchos adolescentes se puedan beneficiar de su altruismo.