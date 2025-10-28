Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un ranking internacional nombra a trece investigadores de la Universidad de A Coruña entre los mejores del mundo

Entre los diferentes campos destacan la Informática, la Medicina, la Química o la Psicología, entre otros

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/10/2025 14:06
Varios estudiantes delante de la facultad de Informática, uno de los campos representados en el ranking
Patricia G. Fraga

La plataforma académica Research.com ha vuelto a poner en valor la labor investigadora de la Universidad de A Coruña. Y es que, después de que el año pasado reconociese hasta cinco áreas distintas a nivel nacional, e incluso mundial, esta semana ha hecho lo propio con sus investigadores. En total, hasta trece académicos han sido nombrados por el ranking entre los mejores del mundo.

El proyecto CLIRAQUA, liderado por el CICA de la Universidade da Coruña

La UDC lidera un proyecto europeo para reforzar la resiliencia climática de la acuicultura atlántica

Más información

El proceso de clasificación, que implicó un examen detallado de 166.880 investigadores obtenido de diversas fuentes de datos, concluyó con resultados positivos para la entidad educativa herculina. De esta forma, según las áreas del conocimiento, Tiago Fernández Caramés, Amparo Alonso Betanzos, Paula Fraga Lamas y Verónica Bolón destacan en Informática, mientras que Francisco J. Blanco lo hace en el campo de la Medicina y Carlos Platas Iglesias, Christian Kennes, Purificación López Mahía y Miguel A. Maestro en el de Química, siendo este el campo con mayor reconocimiento.

Reneé DePalma y José Antonio Orosa

Una de las universidades más prestigiosas del mundo se fija en A Coruña

Más información

En el área de la Botánica y la Agronomía, Federico Pomar es uno de los investigadores destacados, mientras que en la Piscología la UDC cuenta con Antonio Valle entre sus investigadores más conocidos. Con todo, cierra la lista Germán Bou, en el campo de la Microbiología.

