Sacarse el carné a los 17, la directiva europea que las autoescuelas ven con buenos ojos, pero con matices

Un conductor de patinete circulando al lado de un coche de autoescuela German Barreiros

La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva sobre permisos de conducción, una reforma que busca modernizar el sistema de licencias y que pone el foco en la transición ecológica y digital, la seguridad vial y la libre circulación de las personas, además de simplificar trámites administrativos y reforzar la cooperación entre los países miembros.

La reforma, que se enmarca en la estrategia de la Comisión Europea para alcanzar la ‘Visión Cero’ de muertes en carretera en los próximos 25 años, implicó varios cambios importantes con respecto a la actual normativa. Uno de ellos es el que más ha llamado la atención: reducir de los 18 a los 17 años la edad mínima para obtener el permiso B de conducción.

Una vez que entre en vigor la Directiva, los Estados miembro dispondrán de tres años para aplicarla e incorporarla a su ordenamiento jurídico, así como de un año adicional para ensayarla. O lo que es lo mismo, los aspirantes al permiso B que superen las pruebas con 17 años, podrán ponerse a los mandos de un vehículo, aunque eso sí, siempre que estos estén acompañados de un adulto con experiencia al volante hasta que cumplan la mayoría de edad.

Como agua de mayo

Esta nueva iniciativa ha caído como agua de mayo en las autoescuelas de A Coruña. Y es que, el hecho de que con esta nueva normativa puedan matricularse más adolescentes es siempre visto con buenos ojos entre los centros de instrucción. Aunque con varios matices. “Vemos bien el tema de reducir la edad para obtener el permiso de conducir, ya que la movilidad entre la juventud es cada vez más importante”, apuntan desde Llano, quienes también consideran que esto beneficiará a muchos jóvenes que a diario se desplazan para estudiar. “De hecho, en áreas rurales, los chicos jóvenes de 15 años obtienen el permiso AM de ciclomotor y posteriormente, con 16 años, el A1, para poder desplazarse a las urbes”, dicen en la autoescuela.

Y es que es precisamente en los conductores más jóvenes donde la accidentalidad es más alta. De esta forma, según la Dirección General de Tráfico (DGT) los menores de 29 años presentan un riesgo de accidente superior a la media, ya que suelen cometer infracciones como exceso de velocidad y, a su vez, tener una percepción inferior de los riesgos de un accidente de tráfico. En estos casos, los factores de riesgo incluyen conducir de noche, el alcohol o las drogas, entre muchos otros.

Por ello, lo que todavía mantiene en vilo en los centros de aprendizaje para la conducción es el tema del tutor del menor, al no tener establecido todavía ni la edad ni la experiencia del adulto acompañante: “El tema que debería estar en la mesa es qué requisitos concretos tendrá que tener esta persona tutora para que pueda desarrollar esta labor. Lo ideal sería un rango de edad de entre 30 y 60 años, que no se hayan visto involucrados en accidentes graves en los que hayan sido declarados culpables, y que no tengan sanciones muy graves. Supongo que en estos aspectos, las compañías aseguradoras deberían tener un papel importante en los requisitos de estos tutores. En mi opinión debería ser el padre, madre o tutor legal, es decir, alguien próximo”, explica José Llano, dueño de la autoescuela ubicada a orillas de la playa de Riazor.