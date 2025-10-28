La primera locomotora de Galicia que sirvió para hacer el puerto de A Coruña

Raíles sobre los que podía circular ‘La Precursora’ para los primeros rellenos del puerto, en 1865 Germán Barreiros

La historia del ferrocarril en España tiene sus particularidades ya desde su construcción, en la primera mitad del siglo XIX. Y es que, por raro que parezca, el primer medio de transporte sobre raíles que se construyó en España no unía dos puntos de la Península Ibérica, sino de un territorio mucho más alejado. De esta forma, el 19 de noviembre de 1837 partió el primer tren español –y séptimo del mundo– desde Cuba, entonces provincia española. Aunque la línea en cuestión, La Habana-Güines, no se completaría hasta dos años más tarde, en 1839.

Casi un decenio tuvo que pasar para que el ferrocarril llegase a territorio peninsular. Concretamente, a Barcelona, donde un 28 de octubre de 1848 una locomotora a vapor y varios vagones emprendían viaje rumbo a Mataró, en la que sería la primera conexión ferroviaria en la historia de la Península. Este trayecto, de 30 kilómetros de distancia y 50 minutos de duración, marcaría un hito en la historia del transporte en España.

Sin embargo, este medio de transporte no llegaría a Galicia hasta varias décadas más tarde. El 15 de septiembre de 1873 fue inaugurado el primer ferrocarril de la comunidad, con la línea Santiago-Carril. Dos años más tarde, se inauguró la segunda, entre las ciudades de A Coruña y Lugo, la cual precisamente celebró este mes su 150 aniversario. No obstante, la primera locomotora a vapor de Galicia llegó varios años antes que la propia inauguración de ambas líneas y, además, sirvió para construir el puerto de A Coruña.

Locomotora ‘La Palloza’ RAG FLl3-33

“El domingo 15 de octubre de 1865, poco después de las cuatro de la tarde, por el pueblo de A Coruña –que se extendía por el campo de Carballo, arenal y barrio de Riazor, hasta coronar las alturas inmediatas a la plazuela de la Buena Vista– marchaba con majestuosidad y pompa la locomotora sobre los raíles del terraplén del muelle, dejando así la Alameda hasta que se detuvo ante los primeros vagones cargados de tierra que debía transportar a su destino”. Así lo resaltó la revista ‘Galicia’ en una crónica de la época.

La locomotora, bautizada con el nombre de ‘La Precursora’, fue la primera en cruzar sobre raíles las tierras de Galicia. Lo hizo ante una gran expectación en la plazuela de Buena Vista (zona de Riazor), donde se había instalado una gran comitiva y numerosos ciudadanos disfrutaban de la música y de las danzas en sus inmediaciones. Su función era la de transportar materiales para los primeros rellenos del puerto y, aunque fue la primera, durante los siguientes años distintos ferrocarriles tuvieron el mismo cometido: llevar piedras desde las canteras hasta el puerto coruñés. De hecho, el primer tren eléctrico que se construyó en la comunidad –en 1909– también tenía este objetivo. En su caso, unía una cantera en la zona de los cuarteles con la dársena, pasando por María Pita.

Dos personas sobre el primer ferrocarril eléctrico de Galicia, en A Coruña, con material para construir la dársena del puerto, en 1909 Colección Carlos Pérez Fontana

Precisamente otra máquina de maniobras que años más tarde se utilizó para la construcción del recinto portuario fue ‘La Palloza’, ideada por Ruiz de Quevedo en 1872, tal y como se observa en su placa acreditativa. No obstante, la verdadera existencia de esta locomotora todavía sigue siendo un misterio. Según Carlos Pérez Fontana, jefe de maquinistas y experto ferroviario, no solo no hay constancia de ese fabricante, sino que tampoco había ninguna factoría de locomotoras en España, ya que entonces la mayoría eran inglesas, alemanas o francesas.