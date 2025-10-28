Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La noche cobra vida en Monte Martelo con la visita de los jinetes enmascarados

Belén Cebey
28/10/2025 12:18
Los jinetes enmascarados visitan la asociación Monte Martelo
avmontemartelo

La noche de este martes tuvo un aire de misterio y tradición en la Asociación Monte Martelo, donde un grupo de jinetes enmascarados irrumpió en silencio para ofrecer una visita tan inesperada como simbólica.

Vestidos con sus características alas luminosas, los jinetes recorrieron los alrededores antes de adentrarse en el recinto de la asociación, despertando la curiosidad de vecinos y socios. Su aparación, envuelta en el sigilo de la noche, fue recibida con una mezcla de asombro y entusiasmo por los vecinos. 

Jinetes enmarcarados en Los Castros

Los jinetes cabalgan de nuevo: sus alas iluminadas llegan hasta Os Castros

El recorrido estuvo acompañado por la expectación general: peatones se detuvieron para observar la escena, sacar fotografías y, en algunos casos, preguntar a los jinetes el motivo de la cabalgata.

