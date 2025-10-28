Mi cuenta

A Coruña

La calle Antón Vilar Ponte ya está en obras para mejorar su accesibilidad

Redacción
28/10/2025 20:48
Obras en la calle Antón Vilar Ponte
Obras en la calle Antón Vilar Ponte
Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento inició esta semana los trabajos de mejora de accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en A Falperra. Según explico el Consistorio en un comunicado, la calle mantendrá su configuración actual, con un carril de circulación entre Juan Flórez y Doctor Fleming.

Por tanto, la principal mejora se llevará a cabo en las aceras, adaptándolas a la actual normativa de accesibilidad. Asimismo, se hará una mejora integral de las calzadas y los pasos peatonales de la zona. Además, tanto el cruce con la calle Médico Durán como el de Doctor Fleming serán elevados, lo que contribuirá a disminuir el tráfico.

En paralelo a la renovación de las aceras y la calzada, también se renovará la red de aguas residuales y pluviales a lo largo de toda la calle. Por su parte, respecto a las plazas de aparcamiento que hay en la calle, se mantendrá la configuración actual, con una línea azul y otra verde para los residentes. Además, habrá tres plazas para personas con movilidad reducida.

