La calle Antón Vilar Ponte ya está en obras para mejorar su accesibilidad

Obras en la calle Antón Vilar Ponte

El Ayuntamiento inició esta semana los trabajos de mejora de accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en A Falperra. Según explico el Consistorio en un comunicado, la calle mantendrá su configuración actual, con un carril de circulación entre Juan Flórez y Doctor Fleming.

Por tanto, la principal mejora se llevará a cabo en las aceras, adaptándolas a la actual normativa de accesibilidad. Asimismo, se hará una mejora integral de las calzadas y los pasos peatonales de la zona. Además, tanto el cruce con la calle Médico Durán como el de Doctor Fleming serán elevados, lo que contribuirá a disminuir el tráfico.

En paralelo a la renovación de las aceras y la calzada, también se renovará la red de aguas residuales y pluviales a lo largo de toda la calle. Por su parte, respecto a las plazas de aparcamiento que hay en la calle, se mantendrá la configuración actual, con una línea azul y otra verde para los residentes. Además, habrá tres plazas para personas con movilidad reducida.