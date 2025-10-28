Trabajos de excavación en el túnel de Os Castros, hace 25 años GAGO

La paciencia de los vecinos de Os Castros se agotaba hace 25 años por las continuas molestias ocasionadas por las obras del túnel. Los comerciantes de la zona veían cómo sus locales se quedaban incomunicados, así que incluso barajaban la posibilidad de reclamar indemnizaciones. Al menos, Fomento se comprometía a no realizar más voladuras de piedras, un pequeño alivio para los residentes. Hace 50 años, en 1975, los autocares escolares iban a recibir autorización para utilizar las paradas de los buses urbanos. En 1950 era noticia un robo en el primer piso del número 2 de la plaza de la Cormelana. Según contó el diario en su edición del 28 de octubre de aquel año, el valor de los artículos hurtados fue de 2.000 pesetas.

Sábado, 28 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Fomento anuncia que no hará más voladuras de rocas en Os Castros

Los responsables de Fomento en las obras de los accesos en Os Castros tranquilizaron a los vecinos de la zona asegurando que ya no se realizarán más voladuras de piedras para completar el falso túnel. También indicaron que la explosión que provocó el hundimiento de un trozo de acera fue controlada y que se procedió a retirar este paso para poder instalar unas canalizaciones. Por su parte, los comerciantes, que ven cómo sus locales quedaron incomunicados, piensan reclamar indemnizaciones.

Además, la falta de aviones parece que fue la causa de que cerca de 200 pasajeros tuvieran que pasar toda la tarde de ayer, 27 de octubre de 2000, esperando en el aeropuerto de Alvedro para poder viajar a Madrid. Pero el calvario de estos pacientes viajeros comenzó a primera hora de la mañana cuando se disponían a volar desde Peinador y Lavacolla. La espesa niebla que se levantó ayer provocó que los poseedores de billetes a Madrid fuesen trasladados hasta Alvedro con la promesa de coger un avión de Spanair a primera hora de la tarde. A medida que pasaba el tiempo los viajeros comenzaron a desesperarse, ya que ningún representante de la compañía apareció hasta las 19.00 horas.

Martes, 28 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Los autobuses escolares utilizarán las mismas paradas que los urbanos

Es muy posible que estos días se trate de arreglar el conflicto que para la circulación rodada en la ciudad representan los autobuses de transporte escolar. En la próxima reunión de la Comisión Municipal Permanente se abordará este tema, según nuestras noticias, proponiéndose como solución el que los autobuses de transporte escolar utilicen las mismas paradas que los autobuses y trolebuses urbanos. En el caso de que el itinerario escolar no coincidiera con el urbano, quedaría facultada la Alcaldía para proponer las paradas.

Por otra parte, las Primeras Jornadas Socioempresariales, organizadas por los alumnos del Seminario de Estudios Sociales (Graduados Sociales) de La Coruña, se celebrarán en esta ciudad desde mañana, 29 de octubre de 1975, y hasta el próximo día 31 en el salón de actos de la Casa Sindical. Don Eduardo Ramón Prado explica que un graduado social es un técnico en cuestiones laborales y sociales. Tiene como misión el asesoramiento, estudio, gestión y tramitación en todas aquellas materias laborales y de Seguridad Social. El título de graduado social, según el señor Prado, sirve para ejercer libremente la profesión.

Sábado, 28 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Robo en el número 2 de la plaza de la Cormelana

Utilizando una llave falsa entraron en la mañana de ayer, 27 de octubre de 1950, los ladrones en el primer piso de la casa número 2 de la plaza de la Cormelana y se llevaron varias prendas y una estilográfica, valorado todo en 2.000 pesetas.

También ayer en la cocina de su casa se produjo con agua hirviendo quemaduras en la muñeca y en la mano izquierda Pilar Vila Fontenla, de 18 años, de la calle Adelaida Muro 25, bajo. Se le prestó asistencia en la Casa de Socorro del Hospital. Además, el obrero municipal Juan Baldomir Gómez, de 54 años, del Borrallón, número 5, se produjo en accidente de trabajo una herida contusa en la pierna izquierda, de la que fue asistido en la referida Casa de Socorro. Mientras, en Murcia se ha hundido una casa de tres pisos, enclavada en la calle de Pío Tejera de esta ciudad, resultando sus inquilinos milagrosamente ilesos.

Miércoles, 28 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Antonio Nobre llega procedente de Santiago

Ayer, 27 de octubre de 1925, hemos recibido la gratísima visita de Antonio Nobre, el incansable campeón del acercamiento hispano-portugués, quien tanto con la palabra como con la pluma labora incesantemente por la realización de su nobilísimo ideal. Hemos departido con el entusiasta propagandista durante media hora en la que nos mostró todo el fuego y todo el entusiasmo que su alma inquieta y soñadora tiene la fortuna de atesorar. Llega procedente de Santiago, donde ha dado algunas conferencias que fueron otros tantos triunfos y también proyecta dar otra en esta capital.

Por otra parte, hoy, 28 de octubre de 1925, hace catorce años que ha fallecido el caballero cristiano don José María Quintiana Nebril. El más exacto elogio que de él puede hacerse es aplicarle la frase: “Pasó por la vida haciendo el bien”.