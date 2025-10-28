El PP de A Coruña alerta sobre el descenso en el número de usuarios del talón restaurante

Bancada popular en el pleno de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El PP de A Coruña preguntará en el Pleno por el "mal funcionamiento" del programa social del talón restaurante para que personas mayores de 65 años, entre otras, puedan mantener una dieta equilibrada y prevenir el aislamiento social y proveerle, de mejores condiciones de vida.

"Hay un preocupante descenso en el número de beneficiarios, pasando de los 538 de hace un año a los 457 del mes de agosto, según el expediente tramitado en la Junta de Gobierno de la semana pasada. Un descenso del 15% en el número de usuarios, más de ochenta, en un año en un momento en el que los precios están disparados y nuestros mayores necesitan más ayuda que nunca”, señalan los populares.

Según dicen, a pesar de que desde que gobiernan Pedro Sánchez e Inés Rey la inflación ha subido un 21% y la cesta de la compra en más de un 35%, "el Gobierno municipal solo ha incrementado el importe del talón restaurante en un 13%, habiendo en la actualidad dos tipos de bono, de 6 y 4,44 euros, cuyo importe se antoja escaso a la vista de los precios actuales".

Por otro lado, la partida presupuestaria para este programa social tampoco ha variado desde los 600.000 euros anuales que se incluyeron en el presupuesto de 2015 elaborado por el Gobierno municipal del Partido Popular, explican, "lo que demuestra la poca ambición del Gobierno de Inés Rey en sus política sociales, como también se comprobó en las becas comedor, en las que dejó fuera por sorteo a más de mil menores en los dos últimos cursos por falta de fondos a pesar de cumplir los requisitos exigidos".