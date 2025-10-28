Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PP de A Coruña alerta sobre el descenso en el número de usuarios del talón restaurante

"Hay un preocupante descenso en el número de beneficiarios cuando los precios están disparados y nuestros mayores necesitan más ayuda", señalan los populares

Redacción
28/10/2025 15:31
Bancada popular en el pleno de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego

El PP de A Coruña preguntará en el Pleno por el "mal funcionamiento" del programa social del talón restaurante para que personas mayores de 65 años, entre otras, puedan mantener una dieta equilibrada y prevenir el aislamiento social y proveerle, de mejores condiciones de vida.

El PP pide que el presupuesto en asistencia social aumente tanto como el de fiestas

Más información

"Hay un preocupante descenso en el número de beneficiarios, pasando de los 538 de hace un año a los 457 del mes de agosto, según el expediente tramitado en la Junta de Gobierno de la semana pasada. Un descenso del 15% en el número de usuarios, más de ochenta, en un año en un momento en el que los precios están disparados y nuestros mayores necesitan más ayuda que nunca”, señalan los populares.

Según dicen, a pesar de que desde que gobiernan Pedro Sánchez e Inés Rey la inflación ha subido un 21% y la cesta de la compra en más de un 35%, "el Gobierno municipal solo ha incrementado el importe del talón restaurante en un 13%, habiendo en la actualidad dos tipos de bono, de 6 y 4,44 euros, cuyo importe se antoja escaso a la vista de los precios actuales".

Por otro lado, la partida presupuestaria para este programa social tampoco ha variado desde los 600.000 euros anuales que se incluyeron en el presupuesto de 2015 elaborado por el Gobierno municipal del Partido Popular, explican, "lo que demuestra la poca ambición del Gobierno de Inés Rey en sus política sociales, como también se comprobó en las becas comedor, en las que dejó fuera por sorteo a más de mil menores en los dos últimos cursos por falta de fondos a pesar de cumplir los requisitos exigidos".

El PP pide al Ayuntamiento que ataje los problemas con las personas que viven en la calle en San Andrés

Más información

Te puede interesar

Lona de la campaña publicitaria en el Paseo Marítimo

Una lona que rinde tributo a las olas: la nueva campaña de Estrella Galicia en el corazón del Paseo Marítimo de A Coruña
Josefa Prado
Alumnos del Ponte dos Brozos y el Dieste ganadores del premio Zinkers de la Fundación Repsol

Fundación Repsol reconoce al Rafael Dieste y el Ponte dos Brozos como mejores centros Zinkers del área coruñesa
Redacción
Varios estudiantes delante de la facultad de Informática, uno de los campos representados en el ranking

Un ranking internacional nombra a trece investigadores de la Universidad de A Coruña entre los mejores del mundo
Dani Sánchez
El ideal gallego

El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en A Coruña
Redacción