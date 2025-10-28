El Museo de la Automoción tendrá una nueva cara el año que viene

Manuel Arenas y Ángel Jove junto a un Rolls Royce como el que tuvo Barrié de la Maza Quintana

Pese a la lluvia, hubo a quien no le importó mojarse ante tal despliegue de historia automovilística. A las puertas del edificio del Banco Pastor se disponía una selección de vehículos como un Rolls Royce como el que tuvo Pedro Barrié de la Maza (aunque el expuesto era inglés), el modelo del SEAT 850 que tuvo la condesa de Fenosa, dos Mercedes o ejemplos de Escarabajo o SEAT 600, aquellos que “democratizaron” el acceso a un coche en España.

El motivo era la charla ‘Ciudad y automoción. 100 años de historia’, que impartían el presidente de la Fundación Jorge Jove, Ángel Jove González, y el librero, editor y gestor cultural Manuel Arenas Roca, como parte de los actos del centenario del edificio del Pastor.

Al hilo de la charla, y ante las preguntas de los asistentes, Jove explicó que el Museo de la Automoción (Mahi) vivirá una transformación el próximo año con el fin de lograr “transmitir lo que queríamos” cuando se inició el proyecto. Se “reestructurará todo el museo”, con una nueva conceptualización, tal y como apuntaba en el Pastor, buscando “otro tipo de exposición y de visita”. En su primer año abierto, el Mahi recibió 25.000 visitas.

“Es el reto que tenemos por delante”, afirmaba, asegurando que este reto tiene algo que lo facilita: “El 40% del material que tenemos no lo podemos exponer por falta de espacio”, lo que facilita la rotación de los elementos a mostrar.

La historia cíclica

Jove impartió una charla en la que aludió a la historia cíclica de las ciudades en el último siglo, desde la irrupción y asimilación de los vehículos a motor a finales del siglo XIX y principios del XX.

Así, además de a las características de los vehículos, retrató los cambios en las urbes, cómo en la primera mitad del siglo XX se construían “aquellas avenidas exclusivas” para coches y cómo las ciudades se convirtieron en los 40 y 50 en “autovías”, desvelando por el camino los problemas derivados de esos cambios, “problemas que tardamos décadas en detectar”, como los medioambientales que afrontamos hoy en día.

A este respecto, Jove dejó clara su opinión personal. “Debemos buscar soluciones más eficaces y más limpias”. Asegura que “el motor eléctrico es el más eficaz”, pero “no podemos poner a todo el mundo a cargar su coche a la vez”, por lo que apela a la diversificación de esas soluciones. “¿No estamos cometiendo los mismos errores con un exceso de normativa?”, se preguntaba.

El primer coche

La conferencia le sirvió para recordar parte de la historia de la automoción de A Coruña, como la aparición en 1898 de lo que se dio en llamar en la época ‘O coche do demo’, o lo que es lo mismo, el primer coche de la ciudad, propiedad del médico Ángel Durán, cuya gran novedad respecto a la tracción animal era aquella facilidad para “subir la cuesta de Eirís”.

Al hilo de las primeras matriculaciones y al llegar a los años 20, Arenas se encargó de recordar parte de la historia de la ciudad en relación con la edificación del Banco Pastor. Así, a través de imágenes históricas recordó también aspectos ligados a la automoción como los desfiles o un ascenso del Dépor en los años 50, cuya celebración ocupó los Cantones con varios vehículos.