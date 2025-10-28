Mi cuenta

A Coruña

El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en A Coruña

El boleto premiado fue vendido en Ronda de Outeiro por Miguel Antonio Fernández Feijoó

Redacción
28/10/2025 13:33
Puesto de venta de cupones de la ONCE
El Ideal Gallego

La suerte volvió a sonreír a A Coruña. El Cupón Diario de la ONCE dejó un premio de 35.000 euros en la ciudad en el sorteo celebrado el lunes, 27 de octubre. 

El boleto premiado fue vendido por Miguel Antonio Fernández Feijoó, vendedor de la ONCE, desde su punto de venta habitual situado en la Ronda de Outeiro, número 217. 

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada día importantes premios: 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número agraciado. También concede 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras o cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 25 euros a las tres cifras coincidentes y reintegros de 2 y 6 euros según las combinaciones parciales. 

A Coruña reparte 400.000 euros en el sorteo de la ONCE

Más información

Desde la organización han recordado que los cupones de la ONCE forman parte de un modelo de lotería social, segura, responsable y solidaria, con estrictos controles para prevenir el consumo descontrolado y la venta a menores de edad. 

Con este nuevo premio, A Coruña vuelve a ser una ciudad afortunada con la ONCE, que continúa repartiendo ilusión y solidaridad a través de su lotería responsable.

