A Coruña

El coruñés Tinho, favorito de la semana en Operación Triunfo

El joven celebrará su cumpleaños con el premio y tras bordar la canción 'Agua' junto a Téyou

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/10/2025 10:11
Tinho interpreta 'Agua' junto a su compañera Téyou
Tinho interpreta 'Agua' junto a su compañera Téyou
Operación Triunfo

Tinho es el favorito de la semana en Operación Triunfo. La campaña iniciada por su madre, Rosa, junto a su novia y sus amigos, de regalarle por su cumpleaños -que celebra este martes- el premio de favorito de la semana surtió efecto. El coruñés es el favorito, se salvó de la nominación y se embolsó 3.000 euros en su cuenta bancaria. 

Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT

La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'

Todo ello en una gala en la que Tinho volvió a realizar una actuación para el recuerdo, de la mano de su compañera Téyou. Tenían entre las manos un tema sumamente delicado, 'Agua', de Jarabe de Palo, y ambos consiguieron crear un ambiente íntimo sobre el escenario de Operación Triunfo. 

Tinho durante una actuación en 'OT 2025'

El Deportivo se une al ‘Tinhismo’ y pide como favorito al cantante coruñés de 'OT 2025'

El jurado felicitó al coruñés por su papel de favorito y solo le puso un pero a su actuación. O más bien una recomendación para siguientes galas: rebajar su intensidad. 

Tinho quiere actuar en las Fiestas de María Pita

Tinho, a Inés Rey: "Quiero tocar en las Fiestas de María Pita"

Por el resto, Tinho se ganó a pulso el premio de favorito (con un 26,6% de los votos) tras un concurso en el que no ha hecho más que ir creciendo gala a gala. Porque la campaña tenía como lema hacerle un regalo extra por su cumpleaños, pero en realidad el coruñés, con su trabajo en la Academia, se hizo merecedor de este.

En la gala de este lunes Operación Triunfo despidió a Max, mientras que Lucía Casani no solo se salvó de la expulsión, sino también de una nueva nominación, que hubiese sido la tercera consecutiva.

Los nominados de la semana fueron dos dúos: el de Guillo Rist y Olivia, que no convencieron con su 'El principio de algo' de de La La Love You y Samurai, y María Cruz y Laura Muñoz, a las que la jurado Leire Martínez nominó en conjunto. Finalmente, los profesores salvaron a Guillo Rist y los compañeros, a María Cruz, de forma que la nominación de esta semana tendrá en la cuerda floja a Olivia y Laura Muñoz.

