El Ayuntamiento homenajará en Difuntos a Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane

El Ayuntamiento de A Coruña celebrará este sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas, un acto conmemorativo en el Cementerio Municipal de San Amaro en homenaje a la escritora, intelectual y filántropa Juana de Vega.

La ceremonia, presidida por la alcaldesa Inés Rey, incluirá también ofrendas florales en el recuerdo del pintor Luis Huici, amigo de Francisco Miguel Huici, víctima del franquismo y del naturista Víctor López Seoane, en el 125 aniversario de su fallecimiento.

Además, se celebrarán los tradicionales homenajes en la Cruz dos Esquecidos y en el monumento a los Muertos por la Libertad, símbolos de la memoria democrática y del compromiso de la ciudad con la defensa de los valores de justicia y libertad.

El punto de encuento para los asistentes será el acceso principal al cementerio municipal a las 11:50 horas.

El acto servirá para poner en valor la figura de Juana de Vega, nacida en A Coruña en 1805, una de las grandes personalidades del siblo XIX gallego. Viuda del general Espoz y Mina, dedicó su vida a la educación, la beneficiencia y la modernización del campo gallego. Su legado perdura hoy a través de la Fundación Juana de Vega, creada por disposición testamentaria para fomentar el progreso social y agrario.

Por su parte, Víctor López Seoane (1832-1900) fue un destacado naturista, zoólogo y pioneiro de la ciencia en Galicia, cuyo trabajo contribuyó al conocimiento de la fauna gallega. Su 125 aniversario de fallecimiento ofrece la oportunidad de recordar su aportación científica y cultural.

El homenaje a Luis Huici completa este acto de memoria histórica. El pintor, amigo de Francisco Miguel Huici, está estrechamente vinculado a la vida cultural coruñesa. Huici fundó el primer cine club de A Coruña, que hizo posible en la ciudad la primera proyección de las películas de Einsentein.