Así se despedirá octubre de A Coruña: calor, frío... y mucha lluvia

Los meses de octubre siempre acostumbran marcar un antes y un después en lo que a la meteorología respecta. En estas fechas, el otoño se asienta, y con él, se produce una leve bajada en las temperaturas. Sin embargo, esta no es la tónica habitual de los últimos años. Y es que, cada vez es más normal que durante este décimo mes del año el veranillo de San Miguel se prolongue a los primeros días de octubre. Incluso semanas, lo que provoca que, por lo menos en el caso de A Coruña, los más playeros todavía tengan oportunidad de visitar los arenales de la ciudad.

No obstante, si algo tiene octubre, sobre todo en A Coruña, es que también es un mes un tanto inestable, por lo menos a nivel meteorológico. Así, después de vivir temperaturas por encima de los 25 grados pasados, días más tarde los coruñeses han tenido que echar mano al fondo del armario para recuperar sus prendas más abrigosas. Durante la jornada de ayer, de hecho, la ciudad y su área metropolitana amanecieron con temperaturas por debajo de los ocho grados. Algo anómalo comparado con años anteriores.

De hecho, los 8,6 grados registrados ayer en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Observatorio corresponden al valor más bajo en un mes de octubre, por lo menos, en los últimos cinco años. Más de dos grados por encima las mínimas de 2024 y 2023, con 10,6 y 10,9, respectivamente, y casi cuatro grados más la de 2022, con 12,3 grados. Aun así, este octubre sigue la tónica de los meses de 2025 y, todo apunta, a que se cerrará siendo más cálido de lo habitual.

También viento

Con todo, este mes de octubre no podía despedirse de la urbe herculina sin su triplete meteorológico particular. Así, después de empezar con calor y continuar con frío, en esta última semana aparecerá la lluvia. Concretamente durante este martes, cuando a medida que avance el día se irán nublando los cielos, lo que provocará precipitaciones moderadas, aunque prolongadas durante bastante tiempo.

Ya durante la jornada de miércoles, se espera algo parecido. Lo peor aparecerá a partir del jueves, cuando el viento acompañará a la lluvia para dejar rachas incluso superiores a los 80 kilómetros por hora, lo que provocó que MeteoGalicia decretase aviso amarillo entre las 12 y las 21.00 horas. No obstante, todavía existe cierta incertidumbre sobre la llegada de un frente activo para la noche de Halloween. En el caso de aterrizar en la ciudad, se registrarán episodios fuertes de lluvia, que podrían prolongarse durante el resto del fin de semana.