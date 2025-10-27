Mi cuenta

A Coruña

Toda A Coruña se congela de frío... menos los pasajeros del crucero 'Ventura'

Los viajeros aprovecharon el sol para estar en la playa pese a las bajas temperaturas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/10/2025 11:54
Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan de la playa del Orzán pese al frío
Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan este lunes de la playa del Orzán pese al frío
Víctor Seoane

Este lunes amaneció en A Coruña y su área metropolitana con temperaturas muy bajas, con hasta 6 grados de mínima en lugares como Bergondo y con apenas 7 grados en estaciones de MeteoGalicia como la del dique de abrigo

Termómetros con baja temperatura en A Coruña

Cambio de hora y de clima en A Coruña: la ciudad y su área se despiertan en la primera mañana gélida del otoño

Más información

Los coruñeses se enfrentaron al primer día propiamente de frío del otoño y sacaron del armario los abrigos más gordos e, incluso, algún gorro y bufanda. 

Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan de la playa del Orzán pese al frío
Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan de la playa del Orzán pese al frío de este lunes
Víctor Seoane

¿Todos? No. Hay unas irreductibles personas ajenas al frío que hace. Se trata de los pasajeros del crucero 'Ventura', que llegó al Puerto de A Coruña a las ocho de la mañana. 

Una veintena de ellos se dejaron ver por playas como la del Orzán, donde, algunos hasta en bañador, probaron el agua de la bahía coruñesa. Otros, menos atrevidos, miraban desde la balaustrada cómo sus compañeros de viaje aprovechaban los rayos de sol pese al frío. 

Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan de la playa del Orzán pese al frío
Pasajeros del crucero 'Ventura' disfrutan de la playa del Orzán pese al frío
Víctor Seoane

Al lado, pertrechados en sus abrigos, los oriundos coruñeses usaban el arenal para pasear a sus perros, anonadados por el termostato averiado de los cruceristas.

