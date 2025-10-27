Toda A Coruña se congela de frío... menos los pasajeros del crucero 'Ventura'
Los viajeros aprovecharon el sol para estar en la playa pese a las bajas temperaturas
Este lunes amaneció en A Coruña y su área metropolitana con temperaturas muy bajas, con hasta 6 grados de mínima en lugares como Bergondo y con apenas 7 grados en estaciones de MeteoGalicia como la del dique de abrigo.
Los coruñeses se enfrentaron al primer día propiamente de frío del otoño y sacaron del armario los abrigos más gordos e, incluso, algún gorro y bufanda.
¿Todos? No. Hay unas irreductibles personas ajenas al frío que hace. Se trata de los pasajeros del crucero 'Ventura', que llegó al Puerto de A Coruña a las ocho de la mañana.
Una veintena de ellos se dejaron ver por playas como la del Orzán, donde, algunos hasta en bañador, probaron el agua de la bahía coruñesa. Otros, menos atrevidos, miraban desde la balaustrada cómo sus compañeros de viaje aprovechaban los rayos de sol pese al frío.
Al lado, pertrechados en sus abrigos, los oriundos coruñeses usaban el arenal para pasear a sus perros, anonadados por el termostato averiado de los cruceristas.