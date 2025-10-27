Mi cuenta

A Coruña

Renfe aumenta las plazas de los trenes entre A Coruña y Vigo

Los vehículos empezarán a circular en "doble composición"

Redacción
27/10/2025 13:43
Viajeros en la estación de tren de San Cristóbal

Renfe mejora, a partir del próximo 3 de noviembre, la oferta de plazas en los trenes de Media Distancia que prestan servicio entre A Coruña y Vigo Urzáiz. Gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos para prestar un mismo servicio, la compañía sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor.

Protesta de usuarios del tren entre A Coruña y Ferrol

Denuncian que el tren entre A Coruña y Ferrol viaja sin revisores

La compañía ha programado cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12% más y reforzar, sobre todo, trayectos con gran ocupación en días y horas punta, explica Renfe.

Trasbordo en autobús de pasajeros del tren entre Santiago y A Coruña

Un transbordo complicado por carretera para los pasajeros del tren entre Santiago y A Coruña tras el hallazgo de un cadáver

Esta medida permitirá atender a la gran demanda de usuarios de este corredor (A Coruña-Vigo Urzáiz/Guixar), consolidado en 2024 como el más demandado a nivel nacional con más de 5,3 millones de viajeros anuales.

