Renfe aumenta las plazas de los trenes entre A Coruña y Vigo

Viajeros en la estación de tren de San Cristóbal

Renfe mejora, a partir del próximo 3 de noviembre, la oferta de plazas en los trenes de Media Distancia que prestan servicio entre A Coruña y Vigo Urzáiz. Gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos para prestar un mismo servicio, la compañía sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor.

La compañía ha programado cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12% más y reforzar, sobre todo, trayectos con gran ocupación en días y horas punta, explica Renfe.

Esta medida permitirá atender a la gran demanda de usuarios de este corredor (A Coruña-Vigo Urzáiz/Guixar), consolidado en 2024 como el más demandado a nivel nacional con más de 5,3 millones de viajeros anuales.