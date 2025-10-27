¿Por qué no se tapia el edificio del 137 de la ronda de Outeiro?

Intervención en el número 137 de la ronda de Outeiro German Barreiros

La aparición por la mañana de Policía Local y Bomberos en un amplio dispositivo en el 137 de la ronda de Outeiro, en A Coruña, hizo surgir esperanzas entre los vecinos de Os Mallos de un rápido final de las molestias que llevan soportando años. Muchos en el barrio manifestaron su desencanto porque no se ha tapiado y se preguntan la razón.

No son okupas

En el 137 viven cerca de 40 personas y, aunque su situación es precaria y se hallan en diversos grados de riesgo de exclusión, no son okupas. De hecho, pagan unos 280 euros por habitación. Algunos afirman incluso que tienen contrato.

No es una ruina

Los técnicos de la sección de Ruinas del ayuntamiento inspeccionar el edificio y no encontraron nada grave. Sí, está sucio, y presenta daños como roturas en el porta, pero no presenta ningún daño estructural. No hay ninguna razón para desalojar el edificio.

Trapicheo de drogas

Aunque los vecinos denuncian trapicheo de drogas en alguno de los pisos, eso no es razón suficiente para expulsar a alguien de su domicilio, ni para clausurar un solo piso ni mucho menos todo el piso. De haber sido así, habría acudido la Policía Nacional, que es la que se ocupa de la lucha antidroga.

¿De qué ha servido?

Además de técnicos de Urbanismo, de Servicios Sociales y de Medio Ambiente, al lugar acudió la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, el jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, y el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán. Esto sin contar con numerosos policías locales, que proporcionaron seguridad a los técnicos, que entraron con mascarillas.

Tras examinar el lugar, descubrieron infracciones de seguridad y limpieza, pero eso no significa que se tomen medidas más allá de alguna multa. En realidad, alguna fuentes señalan que Servicios Sociales y Policía Nacional prefieren a estos individuos en un solo punto fácilmente controlable en vez de dispersos por toda la ciudad.

Parecido con el 120 de la ronda de Nelle

Algunas voces señalan que el 120 de la ronda de Nelle se tapió en junio de 2024 tras una evacuación de Bomberos, poniendo fin a años de problemas en esta comunidad. Por eso algunos esperaban un final similar hoy. Pero no tiene nada que ver.

Primero, porque la del 120 de la ronda de Nelle era una comunidad ilegal, okupa, aunque permitida por la inactividad de los propietarios, que no habían interpuesto una demanda que permitiera su desalojo. Segundo, porque lo que permitió su desalojo fue un incendio, que obligó a evacuar a docenas de personas, todas en riesgo de exclusión social. Simplemente, luego no se les permitió volver.