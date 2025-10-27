Dispositivo en el 137 de la ronda de Outeiro Andrea Gestal

La Policía Local y los Bomberos de A Coruña se presentaron este lunes por la mañana en el 137 de la Ronda de Outeiro, una comunidad conocida por los problemas que genera en cuanto a peleas y otro tipo de incidentes, para hacer un examen del edificio y comprobar si cumple las ordenanzas.

En el lugar está también la concejala de Seguridad Ciudadana Montserrat Paz, el jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, el director del área de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, y varias unidades de Policía Local y Nacional, que han cortado un carril en dirección salida.

Las autoridades acuden rutinariamente a este punto de la Ronda de Outeiro siempre en respuesta a problemas de convivencia como peleas y otros incidentes.

Los policías se desinfectaron nada más salir del edificio, lo que habla mal de su situación higiénica, señalan.

Enrique, uno de los vecinos de la zona, señaló que hay "mal comportamiento, gritos y peleas" en el edificio. "La gente que entra deja todo tirado", explica y asegura que hay "menudeo de droga" en algunos pisos.

Según su testimonio, el dueño alquila por habitaciones y en cada piso hay tres o cuatro cuartos, pero no hay cocina. "Cada habitación es para una persona o pareja. Prácticamente no convivimos, porque no hay ni una cocina, sí un cuarto con una lavadora, un grifo y un microondas", afirma.

Enrique vive en el primer piso, en el que no hay menudeo, pero reconoce que la "convivencia no es fácil por la gente que viene". "Se oye en el patio peleas y gritos. A mí me tiran bastante porquería y tenemos que estar siempre barriendo". De hecho, tras la intervención policial, este vecino aseguró que tendría que limpiar la zona de su domicilio y también tirar algún mueble.