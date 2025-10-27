Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Nico Clouston se moja con la comida: estos son sus sitios favoritos de A Coruña

¿Dónde desayunar, comer o tomar el vermú en la ciudad herculina?

Andrea GestalLucía Dávila
Andrea Gestal y Lucía Dávila
27/10/2025 15:37
Nico Clouston, en la redacción de El Ideal Gallego
Nico Clouston, en la redacción de El Ideal Gallego
Quintana

El influencer coruñés Nico Clouston, con más de 24.000 seguidores en Instagram y más de 34.000 en TikTok, tiene muy claros sus gustos culinarios. 

¿Dónde desayunar, comer o tomar el vermú en A Coruña? Bien es sabido que la ciudad ofrece un montón de posibilidades, 'hay un bar en cada esquina', pero entre tanta oferta, él tiene claro cómo sería su día perfecto, en cuanto a comida se refiere. 

El día comenzaría en el WACO, "para mí es el mejor café". Esta tienda, distinguida por su café de especialidad, tiene embelesado al coruñés. Comprende que es más caro, pero la experiencia que aporta es diferente: "tiene otro tipo de proceso". "Si tienes una cultura del café distinta, yo entiendo que te parezca un robo. Pero bueno, empiezo ahí el día porque tiene muy buen producto y buen desayuno", asegura. 

Si tienes una cultura del café distinta, yo entiendo que te parezca un robo. Pero bueno, empiezo ahí el día porque tiene muy buen producto y buen desayuno"Nico Clouston, sobre el WACO

Como buen gallego, la hora del vermú la tiene en cuenta, al igual que no duda en elegir un lugar: Caldito, situado en la Ciudad Vieja. "Me encanta, tiene una terraza súper amplia, da el sol, me parece espectacular", añade. 'El vermú lo pone Caldito. El resto, tú', reza la cuenta de este establecimiento en redes.

Y qué mejor que una buena comida tras 'una previa'. Clouston lo tiene claro: La Taberna del Arriero, la cual el influencer tilda de "infravaloradísima". Situada en Capitán Troncoso, el coruñés asegura que siempre "está a tope", con "doble turno de comidas y cenas". Además, cuenta que vio a la hija de los dueños "y me dijo que tenía que hacer un vídeo, pero realmente no lo necesitan". "Es comida casera, tradicional, pero con un toque un poco distinto que te sorprende", destaca.

La hija de los dueños de La Taberna del Arriero me dijo que tenía que hacer un vídeo, pero realmente no lo necesitan"Nico Clouston

Para tomar un vino a media tarde da dos opciones que están a seis minutos andando la una de la otra: El Potro y Gluglú, "me gustan mucho aunque son más caros". Sin embargo, se le enciende la bombilla tras la primera respuesta y añade Santana.

Tras catar 'los viñedos de la urbe', no duda dónde 'llenar el bandullo' en la noche herculina: La Greca y finalizar en el Santana nuevamente, situado en la calle Pastoriza, tomando una copa. "Ahora estoy frecuentando mucho esa zona", explica.

Nico Clouston, posando para DXT Campeón

Nico Clouston: "Yeremay me hacía caños a diario"

Más información

Te puede interesar

El delegado del Gobierno en Galicia entrega la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París

El Gobierno homenajea a José Esperante, 'Che de Pedro', símbolo de la lucha labriega contra la represión franquista
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid

Feijóo critica el "espectáculo" de Sánchez con la DANA y pide respeto a las víctimas
Agencias
Presentación CoruñART

CoruñART repasará los últimos 25 años de políticas culturales de la ciudad con sus responsables
Redacción
Captura de vídeo de la Audiencia de Madrid en el juicio a Dilawar Hussain F.C

Confirman que el asesino de Morata de Tajuña era consciente del triple crimen
EFE