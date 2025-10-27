Nico Clouston, en la redacción de El Ideal Gallego Quintana

El influencer coruñés Nico Clouston, con más de 24.000 seguidores en Instagram y más de 34.000 en TikTok, tiene muy claros sus gustos culinarios.

¿Dónde desayunar, comer o tomar el vermú en A Coruña? Bien es sabido que la ciudad ofrece un montón de posibilidades, 'hay un bar en cada esquina', pero entre tanta oferta, él tiene claro cómo sería su día perfecto, en cuanto a comida se refiere.

El día comenzaría en el WACO, "para mí es el mejor café". Esta tienda, distinguida por su café de especialidad, tiene embelesado al coruñés. Comprende que es más caro, pero la experiencia que aporta es diferente: "tiene otro tipo de proceso". "Si tienes una cultura del café distinta, yo entiendo que te parezca un robo. Pero bueno, empiezo ahí el día porque tiene muy buen producto y buen desayuno", asegura.

Como buen gallego, la hora del vermú la tiene en cuenta, al igual que no duda en elegir un lugar: Caldito, situado en la Ciudad Vieja. "Me encanta, tiene una terraza súper amplia, da el sol, me parece espectacular", añade. 'El vermú lo pone Caldito. El resto, tú', reza la cuenta de este establecimiento en redes.

Y qué mejor que una buena comida tras 'una previa'. Clouston lo tiene claro: La Taberna del Arriero, la cual el influencer tilda de "infravaloradísima". Situada en Capitán Troncoso, el coruñés asegura que siempre "está a tope", con "doble turno de comidas y cenas". Además, cuenta que vio a la hija de los dueños "y me dijo que tenía que hacer un vídeo, pero realmente no lo necesitan". "Es comida casera, tradicional, pero con un toque un poco distinto que te sorprende", destaca.

Para tomar un vino a media tarde da dos opciones que están a seis minutos andando la una de la otra: El Potro y Gluglú, "me gustan mucho aunque son más caros". Sin embargo, se le enciende la bombilla tras la primera respuesta y añade Santana.

Tras catar 'los viñedos de la urbe', no duda dónde 'llenar el bandullo' en la noche herculina: La Greca y finalizar en el Santana nuevamente, situado en la calle Pastoriza, tomando una copa. "Ahora estoy frecuentando mucho esa zona", explica.