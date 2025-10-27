Las mujeres por fin conquistan el Coliseum de A Coruña en 2026

Rigoberta Bandini en el escenario del Coliseum, uno de los tres conciertos de este año capitaneados por mujeres Carlota Blanco

Las cifras pueden llegar a ser muy frías. Y en el caso de los conciertos ofrecidos por mujeres en A Coruña, estas hablan por sí solas. El Coliseum, el gran multiusos de la ciudad, nació en 1991. Más de treinta años de historia en los que se han celebrado centenares de recitales que forman parte del imaginario de los coruñeses. Pero, de todos ellos, solo hay poco más de una cuarentena ofrecidos por mujeres, aunque algunas de ellas repitieron varias veces.

Esto cambiará en 2026, el año con más presencia femenina hasta la fecha. De las 15 citas musicales anunciadas por el momento, seis están encabezadas por voces de mujeres. La paridad todavía no está lograda, pero ya solo 2026 concentra el 14% del total de artistas femeninas registradas en los 34 años de historia del recinto coruñés.

Amaia, Aitana, Bad Gyal, Amaral y La Oreja de Van Gogh –con Amaia Montero– son las cantantes que se subirán al escenario del Coliseum de A Coruña el próximo año. El número, a falta de confirmaciones, podría ascender. Todo ello tras un año, el 2025, en el que, de 34 conciertos, solo en tres sonaron voces femeninas: Rigoberta Bandini, Alanis Morissette y Camela. La media, además, sería de una mujer por año en el recinto. Por lo que la cifra de 2026 es cinco veces mayor que la media anual histórica. En 2024 también hubo tres mujeres: Ana Mena, Bad Gyal y Emilia. En 2023, Ana Mena, Tanxugueiras y Tini.

Desde 1991

Curiosamente, la encargada de inaugurar el multiusos fue una artista femenina. Y no fue otra que la mismísima Montserrat Caballé el 30 de mayo de 1991, junto a José Carreras. Por aquel entonces, el aforo aproximado para este evento fue de 7.000 personas.

El primer año de vida del recinto también pisó el escenario la diva estadounidense Whitney Houston. En 1992, Luz Casal, Mecano, Isabel Pantoja. Ana Kiro actuó en 1993, mientras que en 1994 fue el turno de Celia Cruz. En 1995 llegó al multiusos Rosario Flores; Luz Casal, por su parte, repitió.

En 1996 ofreció un concierto en el Coliseum Gloria Estefan y, al año siguiente, solo hay registros de Ana Belén. En 1998, la única artista que hizo parada en la ciudad dentro de su gira nacional fue Mónica Naranjo, aunque en este ejercicio hubo una noche en la que varios grupos salieron a las tablas dentro de un ciclo musical. Entre ellos, Mercedes Peón o Luar Na Lubre.

En 1999, un grupo liderado por una cantante llenó el recinto: La Oreja de Van Gogh. Lo haría también en 2001, 2003 y 2006. Y harán doblete en septiembre de 2026. Su vocalista original, Amaia Montero, actuó en solitario en 2009, en una cita mucho menos multitudinaria.

En el año 2000, siglo nuevo, pero, una vez más, menos mujeres que hombres: Rocío Jurado, Luz Casal, Vonda Sheppard y Ana Torroja. En 2001 fueron Cesaria Evora y Mónica Molina, mientras que en 2002 las bandas Dover y The Cranberries, además de la israelí Noa, llenarían el aforo del recinto.

En 2003 y 2004, a excepción del ya mencionado recital de La Oreja de Van Gogh, no hay documentación de conciertos en clave femenina. En 2005 tuvo lugar el primer encuentro de Amaral con el público coruñés del Coliseum. El grupo, capitaneado por Eva Amaral, además de estar anunciado para el próximo año, hizo las delicias del Coliseum en 2008, 2012, 2017 y 2019. En 2006 Shakira visitó por primera vez A Coruña, para hacerlo de nuevo en 2018. Ya en 2007, tres nombres: Lucie Silvas, Julieta Venegas y La Quinta Estación.

En 2008 el multiusos volvió a acoger un concierto de Luz Casal, el último de la gallega celebrado en el Coliseum. Después de un 2009 masculino, en 2010 llegó, de nuevo, Mónica Naranjo, para dar paso a un 2011 liderado en el bando femenino por Isabel Pantoja. Hay que viajar a 2016 para volver a disfrutar de una mujer en el escenario: Malú –que repitió en 2018 y 2022– y Ana Belén –con Víctor Manuel–.

Tras un 2017 con tan solo Amaral en la programación como voz femenina, en 2018 llegarían, de nuevo, Shakira y Malú. En 2019, Aitana dio su primer concierto en el Coliseum. Lo haría de nuevo en 2021, y volverá en 2026 tras agotar entradas en una hora. En 2022, un concierto que también llenó localidades: Rosalía. Sin ir más lejos, la catalana lanza disco en noviembre, por lo que, de hacer gira, podría recalar en el Coliseum, que no logra romper su techo de cristal.