Monte Alto se convertirá en el epicentro rockero de la ciudad durante un mes para celebrar los 26 años de la Mardi Gras

Concierto de Guitar Wolf en la Mardi Gras el pasado agosto Oscar Caamaño

La Mardi Gras tiene claro que un cumpleaños es una cosa especial y por ello celebrará su 26 aniversario por todo lo alto bajo el lema ‘Veintiséis años poniendo vidas patas arriba’. Y, para tal efeméride, convertirán el barrio de Monte Alto en el epicentro rockero de A Coruña durante algo más de un mes, concretamente durante 36 días.

Entre el 30 de octubre y el 2 de diciembre se dispondrán 26 eventos, más un bis, como todo buen concierto, el cual protagonizará Javier Andreu, cantante de La Frontera.

Maratón para conmemorar

La maratón de conciertos comenzará con una Rock Jam en la que participarán más de una treintena de artistas coruñeses, a los que se sumará el bajista de Heredeiros da Crus, Fran Velo.

Tan solo un día después, le tocará a Greasy Belly, que presentan su disco ‘Lookin’ for a roll’ acompañados de invitados como Carla Green, Inés Naya o Ton Eirín, entre otros.

Y habrá también citas internacionales, como el concierto que ofrecerán los estadounidenses Nine Pound Hammer el 4 de noviembre; o el recital de Ward Hayden & The Outliers el 17, que vienen de editar dos discos con canciones de Bruce Springsteen adaptadas a su característico estilo más country. El 17 de noviembre será el turno del ex de Slim Cessna’s Auto Club, Jay Munly, acompañado de Bob Wayne.

El 10 actuarán los mexicanos Los Sustos y los coruñeses Cloaca, tras los cuales será el turno de ByWater Call el 11, con las entradas ya agotadas. El 15 tocarán los argentino-vascos Cápsula, tras lo que se celebrará una noche de rock argentino.

Habrá también visitas desde las islas británicas como la de The Meteors (el 23 de noviembre) o desde tierras belgas como la de WiattE (el 9). Aunque también acudirán desde Alemania Gapo y Asozial Zugezogen (el 19) y Bikini Beach (el 2 de noviembre).

Este más de un mes de música contará también con visitas como la de Albertinny, guitarrista de Izal que ha comenzado un proyecto en solitario; Los Mejillones Tigre; Sobrinus; Las Petunias; Amor Líquido; Thee Blind Crows; Pablo Lesuit o Zalomon Grass, entre muchos otros.

No faltará en la celebración la banda residente de la Mardi, Exit, que dispondrán su repertorio de clásicos del rock el próximo 14 de noviembre.

Para cerrar el mes de noviembre se dedicará la noche del día 29 a rendir homenaje a U2 con un concierto de la banda Vértigo. El mes de diciembre, por su parte, dará comienzo el día 2 con la banda francesa The Spitters, antes de que cierre definitivamente las celebraciones el mencionado recital del líder de La Frontera.