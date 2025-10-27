Marineda City repartirá 30.000 euros en premios para celebrar su ampliación

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración de Marineda City Javier Alborés

Marineda City sigue celebrando la inauguración de su nuevo espacio comercial. Esta vez ha organizado una gran acción de apertura con la que repartirá más de 30.000 euros en premios.

Desde este lunes, 27 de octubre, y hasta el 8 de noviembre (excepto los días 1 y 2), de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas), Marineda City invita a disfrutar de 'Maravíllate', una propuesta inmersiva instalada en su nueva plaza Emilia Pardo Bazán (en la planta 0). El espacio inspirado en un universo futurista está pensado para que toda la familia viva una experiencia única mientras opta a ganar premios.

Una bolera futurista, una gran burbuja con globos en movimiento, un juego de planetas o un cohete-tobogán que aterriza en una piscina de bolas, buscan trasladar a los visitantes a un mundo de emoción y fantasía, explican.

Quienes participen podrán ganar premios directos o en compras realizadas en el centro, y entrarán en el sorteo diario de un iPhone 17.

Entre los más de 4.000 premios que Marineda City repartirá, destacan un año de gimnasio en Fitness Park, un año de pizzas gratis en Cambalache, tarjetas regalo de hasta 100 euros, carreras en Karting Marineda o entradas de cine. También habrá premios de marcas como VIPS, La Piadina, JD, Joma, Okaïdi, Guaw, La Pepita, Soloptical, Décimas, Kiabi, Casa del Libro, Bombon Boss, Estrella Park Experience, Vogne, Milbby, Burger King, Krack, La Tagliatella y La Casa de las Carcasas.

Además, entre todos los participantes se celebrará un gran sorteo final de un año de compras gratis en los establecimientos de Marineda City.

Para participar en optar a los premios será necesario registrarse en la web del evento y presentar un ticket de compra mínimo de 25 euros de cualquier establecimiento del centro comercial realizado durante las fechas de promoción. Cada participante podrá acceder una vez al día a la experiencia y a los premios.

Nuevo Marineda: nuevas marcas y más experiencias

Las personas que visitan el nuevo espacio de Marineda City ya pueden hacer sus compras en marcas de moda como Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter, RKS y JD Sports. También han abierto sus puertas el establecimiento de alimentación Primaprix; el outlet de marcas de ropa y calzado premium, Half Price; la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar, así como la tienda especializada en mascotas Guaw.

Además, los clientes de Marineda City pueden disfrutar de la firma de cosmética y perfumería Druni, así como de la nueva tienda de Multiópticas, la cafetería Bombon Boss y la cadena de restauración VIPS.

En las próximas semanas, abrirán sus puertas otras de las marcas que han elegido el nuevo espacio de Marineda para sus nuevos establecimientos. Es el caso de los supermercados Mercadona y Veritas, cadena especializada en alimentación ecológica, o los locales de restauración Starbucks y Vicio. En el ámbito de tecnología, también está prevista la próxima apertura del distribuidor oficial de productos Apple K-tuin y el establecimiento de productos electrónicos CeX. Asimismo, se incorporará la tienda de colchones y productos de descanso BED’s.

Finalmente, a lo largo de 2026 se inaugurará Estrella Park Aventura que, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia con una oferta única: toboganes, hinchables XXL, realidad virtual, simuladores, mission room, pistas de futbol indoor y salas de cumpleaños.

También ha abierto un espacio en Marineda City la marca gallega de moda Cero de Costa y próximamente abrirá sus puertas en el centro comercial la exposición “Bodies Evolution”, que se podrá visitar del 5 de noviembre y hasta el 11 de enero en Marineda City.