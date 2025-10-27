Los conductores de Tranvías y de taxis en A Coruña demandan la instalación del carril bus

Vista de la calle San Andrés, en 2011, cuando aún tenía ‘aletas de tiburón’ que marcaban el carril bus Pedro Puig

En los más de seis años en los que Inés Rey ha ocupado la Alcaldía, se han realizado numerosas reformas urbanísticas que han afectado directamente a la movilidad, peatonalizando o humanizando, favoreciendo siempre el desplazamiento a pie sobre el vehículo privado. Lamentablemente, el transporte colectivo recorre las mismas vías que el particular, y afronta las mismas restricciones. Esto ha llevado a los chóferes de taxi y autobús a reclamar la implantación del carril bus, que figuraba en el programa electoral socialista, como la única forma de evitar que el transporte público se vea entrampado en el tráfico que perciben como cada vez más denso. “La circulación es peor que hace quince años, antes la línea 4 se hacía en 33 minutos, ahora se hace en 46”, señalan.

El sindicato CSIF emitió hace unos días un comunicado en el que lamentaba la situación a la que tenían que enfrentarse los conductores del autobús urbano, no solo por las quejas de los pasajeros al tener que introducirse en autobuses abarrotados, sino que “hacemos todo lo posible por ofrecer un servicio digno y seguro, a pesar de un tráfico cada vez más denso”. De manera parecida se expresa Ricardo Villamizar, presidente de Teletaxi.

En la ciudad existen una serie de tapones que convierten la circulación en un goteo agónico. “En hora punta, circular desde los Cantones hasta la plaza de Ourense te lleva 20 minutos”, denuncian desde el sindicato. Cambios realizados por Movilidad, como modificar los ritmos semafóricos para favorecer al peatón, han influido en esto. Otro tapón bien conocido es la glorieta del Pavo Real. “Es un desastre, se tardan seis minutos en atravesarla”. Algo parecido ocurre en la calle de la Torre. Allí no hay aparcamiento que provoque retrasos, ni se puede estacionar en doble fila, pero la gran cantidad de tráfico de bajada que absorbe lo convierte en una trampa para la línea 11.

Ni siquiera las líneas más periféricas de Tranvías, como la 24, que atraviesa La Zapateira, están libres de problemas. En hora punta, con las entradas y salidas de los centros escolares. “No avanza, ni para adelante ni para atrás, allí todo el mundo coge el coche”, comentan otras fuentes. Pero, obviamente, el problema es más grave en el centro.

El Ayuntamiento pretendía instalar un carril bus en sentido contrario en Juan Flórez, lo que permitiría al transporte público (no solo autobuses, sino también taxis) evitar los atascos. Pero nunca se llevó a cabo y no se han anunciado planes.

“El carril bus reduciría los tiempos de servicio y habría más disponibilidad de servicio”, apunta Villamizar, que señala que también sería útil contar con otra infraestructura en la ronda de Outeiro, aunque se hace cargo de las dificultades: “Es una calle muy larga y con constantes bifurcaciones. Hay sectores que se sentirían perjudicados, como los comerciantes”.

Es probablemente por ese motivo por el que el Ayuntamiento no se ha decidido a tomar medidas. No hay que olvidar que un solo cambio en la línea 11, cuando pasó de circular por la avenida de Os Mallos a la de Arteixo, provocó protestas a pesar de que la frecuencia había mejorado. El bus volvió a circular por Os Mallos, donde los estacionamiento en batería provocaban interrupciones. El Ayuntamiento prefirió reformar la calle en vez de desviar de nuevo el bus.

La frecuencias se cumplen a duras penas, pero el carril bus no está ni se le espera. Desde el sector del taxi, Villamizar asegura que nunca se ha mencionado en las reuniones que ha mantenido con el Ayuntamiento. 