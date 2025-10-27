La Xunta ampliará a toda Galicia el cribado de cáncer de pulmón que inició en el centro médico de O Ventorrillo

Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana Lavandeira Jr. (EFE)

El Sergas extenderá el proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón que inició en A Coruña en el centro de salud de O Ventorillo, a todas las áreas sanitarias de Galicia. Así, citará a unas 49.000 personas, según trasladó esta mañana el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde detalló que este programa se dirige a personas de entre 55 y 74 años que fumen actualmente o que lo dejaran en los últimos diez años.

En total, el Sergas invitará a participar en este programa a 49.000 personas a través de un SMS que se comenzará a enviar entre hoy y mañana. Tal y como explicó Rueda, se someterá a un TAC a los participantes y, en caso de alguna anomalía, se activarían las vías rápidas necesarias para hacer nuevas pruebas.

Asimismo, el presidente de la Xunta señaló que por el momento esta iniciativa se extiende "como prueba piloto". Con los resultados que se alcancen, la Consellería de Sanidade "evaluaría la posibilidad de incluirlo en la cartera de servicios generales" del Sergas. El objetivo, explicó, es "consolidar a Galicia como referente" en este ámbito, destacando que la Administración autonómica es "pionera" en los cribados de próstata y pulmón.

En cuanto a los resultados del programa piloto en el área sanitaria de A Coruña-Cee, Rueda expuso que de las 273 personas invitadas, el 72% acudieron a la cita, detectándose cinco casos, "la mayoría en fase inicial" y, además, "se descubrieron otros problemas de salud".