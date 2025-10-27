Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta ampliará a toda Galicia el cribado de cáncer de pulmón que inició en el centro médico de O Ventorrillo

El programa, dirigido a fumadores de entre 55 y 74 años, citará a unas 49.000 personas

Redacción
27/10/2025 16:32
Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana
Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana
Lavandeira Jr. (EFE)

El Sergas extenderá el proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón que inició en A Coruña en el centro de salud de O Ventorillo, a todas las áreas sanitarias de Galicia. Así, citará a unas 49.000 personas, según trasladó esta mañana el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde detalló que este programa se dirige a personas de entre 55 y 74 años que fumen actualmente o que lo dejaran en los últimos diez años.

El Sergas inicia en A Coruña un programa de cribado de cáncer de pulmón

Más información

En total, el Sergas invitará a participar en este programa a 49.000 personas a través de un SMS que se comenzará a enviar entre hoy y mañana. Tal y como explicó Rueda, se someterá a un TAC a los participantes y, en caso de alguna anomalía, se activarían las vías rápidas necesarias para hacer nuevas pruebas.

Asimismo, el presidente de la Xunta señaló que por el momento esta iniciativa se extiende "como prueba piloto". Con los resultados que se alcancen, la Consellería de Sanidade "evaluaría la posibilidad de incluirlo en la cartera de servicios generales" del Sergas. El objetivo, explicó, es "consolidar a Galicia como referente" en este ámbito, destacando que la Administración autonómica es "pionera" en los cribados de próstata y pulmón.

En cuanto a los resultados del programa piloto en el área sanitaria de A Coruña-Cee, Rueda expuso que de las 273 personas invitadas, el 72% acudieron a la cita, detectándose cinco casos, "la mayoría en fase inicial" y, además, "se descubrieron otros problemas de salud".

Te puede interesar

El delegado del Gobierno en Galicia entrega la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París

El Gobierno homenajea a José Esperante, 'Che de Pedro', símbolo de la lucha labriega contra la represión franquista
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid

Feijóo critica el "espectáculo" de Sánchez con la DANA y pide respeto a las víctimas
Agencias
Presentación CoruñART

CoruñART repasará los últimos 25 años de políticas culturales de la ciudad con sus responsables
Redacción
Captura de vídeo de la Audiencia de Madrid en el juicio a Dilawar Hussain F.C

Confirman que el asesino de Morata de Tajuña era consciente del triple crimen
EFE