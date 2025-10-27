Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La duna ya toma forma en la playa de Riazor

La barrera tiene el objetivo de proteger el Paseo Marítimo de los temporales

Redacción
27/10/2025 13:25
Construcción de la duna de Riazor 2025
Inicio de la construcción de la duna de Riazor este lunes
Quintana

Los trabajos para conformar la duna de arena en la playa de Riazor, una actuación que el Ayuntamiento de A Coruña realiza cada temporada de invierno con el objetivo de proteger el Paseo Marítimo frente a los efectos de los temporales costeros, se iniciaron este lunes. 

Construcción de la duna de Riazor

La intervención, que se prolongará hasta el viernes, consiste en la creación de una barrera natural mediante el movimiento y modelado de arena con maquinaria especializada. 

El invierno empieza oficialmente en las playas: A Coruña comenzará a levantar la duna este lunes

Más información

Dos máquinas bulldozer se encargan de amontonar la arena, mientras una retroexcavadora realiza el perfilado final de la duna, que superará los dos metros de altura en determinados puntos de la playa. 

Construcción de la duna de Riazor 2025
Construcción de la duna de Riazor
Quintana

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, supervisó los trabajos y destacó la consolidación de esta medida como parte del dispositivo preventivo municipal. “La experiencia y los avances en la maquinaria permiten que la gigantesca barrera de arena sea realmente efectiva para impedir que las inclemencias meteorológicas afecten al Paseo Marítimo”, señaló Neira, quien también adelantó que los servicios técnicos municipales realizarán un seguimiento continuo de la duna para reforzarla si fuera necesario ante fenómenos meteorológicos de especial intensidad. 

Construcción de la duna de Riazor 2025
La concejala Yoya Neira supervisó los trabajos
Quintana

Esta medida preventiva, que se aplica desde 1995, busca proteger el Paseo ante episodios más duros de temporales suelen registrarse entre una y tres veces al año de media, por lo que la actuación forma parte del protocolo habitual de prevención de riesgos costeros en la ciudad.

Construcción de la duna de Riazor 2025
Curiosos siguen la instalación de la duna
Quintana

La previsión es que la duna permanezca en Riazor hasta mediados de mayo de 2026, momento en el que será retirada para dejar la playa acondicionada para el inicio de la temporada de baño, que comienza oficialmente el 15 de junio.

Te puede interesar

El delegado del Gobierno en Galicia entrega la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París

El Gobierno homenajea a José Esperante, 'Che de Pedro', símbolo de la lucha labriega contra la represión franquista
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid

Feijóo critica el "espectáculo" de Sánchez con la DANA y pide respeto a las víctimas
Agencias
Presentación CoruñART

CoruñART repasará los últimos 25 años de políticas culturales de la ciudad con sus responsables
Redacción
Captura de vídeo de la Audiencia de Madrid en el juicio a Dilawar Hussain F.C

Confirman que el asesino de Morata de Tajuña era consciente del triple crimen
EFE