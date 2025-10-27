Inicio de la construcción de la duna de Riazor este lunes Quintana

Los trabajos para conformar la duna de arena en la playa de Riazor, una actuación que el Ayuntamiento de A Coruña realiza cada temporada de invierno con el objetivo de proteger el Paseo Marítimo frente a los efectos de los temporales costeros, se iniciaron este lunes.

La intervención, que se prolongará hasta el viernes, consiste en la creación de una barrera natural mediante el movimiento y modelado de arena con maquinaria especializada.

Dos máquinas bulldozer se encargan de amontonar la arena, mientras una retroexcavadora realiza el perfilado final de la duna, que superará los dos metros de altura en determinados puntos de la playa.

Construcción de la duna de Riazor Quintana

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, supervisó los trabajos y destacó la consolidación de esta medida como parte del dispositivo preventivo municipal. “La experiencia y los avances en la maquinaria permiten que la gigantesca barrera de arena sea realmente efectiva para impedir que las inclemencias meteorológicas afecten al Paseo Marítimo”, señaló Neira, quien también adelantó que los servicios técnicos municipales realizarán un seguimiento continuo de la duna para reforzarla si fuera necesario ante fenómenos meteorológicos de especial intensidad.

La concejala Yoya Neira supervisó los trabajos Quintana

Esta medida preventiva, que se aplica desde 1995, busca proteger el Paseo ante episodios más duros de temporales suelen registrarse entre una y tres veces al año de media, por lo que la actuación forma parte del protocolo habitual de prevención de riesgos costeros en la ciudad.

Curiosos siguen la instalación de la duna Quintana

La previsión es que la duna permanezca en Riazor hasta mediados de mayo de 2026, momento en el que será retirada para dejar la playa acondicionada para el inicio de la temporada de baño, que comienza oficialmente el 15 de junio.