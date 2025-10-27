Inditex se incorpora al patronato del centro tecnológico ITG junto a Finsa y Naturgy

Sede de Inditex en Arteixo El Ideal Gallego

El centro tecnológico ITG (Instituto Tecnológico de Galicia) ha incorporado a su patronato a Finsa, Inditex y Naturgy, tres compañías líderes en los sectores de la madera, el textil y la energía, respectivamente. Con su adhesión, el ITG da un paso decisivo en la consolidación de un ecosistema de innovación y excelencia tecnológica orientado a fortalecer la competitividad de las empresas gallegas y españolas.

“La entrada de tres grandes compañías como Finsa, Inditex y Naturgy es un paso decisivo en nuestra misión de transformar la tecnología en soluciones reales para la industria y la sociedad. Su compromiso demuestra la confianza del sector privado en la aportación de valor diferencial y de competitividad que es nuestra razón de ser”, destacó Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.

Con estas incorporaciones, el patronato del ITG se amplía a un conjunto de entidades que incluye a los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Galicia, de Arquitectos, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, Navales y Agrónomos, además de la Confederación de Empresarios de Galicia, las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, y la Xunta de Galicia.

Reconocido oficialmente como Centro Tecnológico Nacional, el ITG está especializado en el desarrollo de I+D y tecnología aplicada que mejora la competitividad de empresas y organizaciones. El centro cuenta con certificaciones en gestión de calidad, seguridad de la información y gestión de la I+D+i, además de estar acreditado por ENAC para la certificación de personas. Es también el único centro en España con el cuádruple reconocimiento Cervera en Inteligencia Artificial, computación cuántica, transición energética y movilidad inteligente.