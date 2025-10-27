La zona donde se iban a construir las viviendas, hace 25 años Gago

Hace 25 años era noticia en la ciudad el comienzo del plan parcial de Vioño, que contemplaba la construcción de 757 viviendas. El Ayuntamiento aprobó las bases de un plan que incluía actuaciones en una superficie de 79.333 metros cuadrados, de los que más de 75.000 eran edificables. Hace 75 años este diario informaba de la boda de uno de sus colaboradores, Luis Maury Rodríguez Bolívar, con la joven Mari Loly Fernández Santos, que tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Nicolás. Hace un siglo, el Deportivo continuaba con su buena racha en el campeonato con una aplastante victoria sobre el Sporting de Gijón, 8-1, en un partido en que ambos contendientes, e incluso el colegiado, fueron ovacionados por la grada.

Hace 25 años | María Pita inicia la cuenta atrás para construir más de 700 pisos en Vioño

El Ayuntamiento dará hoy el primer paso para la puesta en marcha del plan parcial de Vioño, que contempla la total transformación de esta zona con la construcción de 757 viviendas. La comisión de gobierno aprueba hoy las bases y estatutos de la comisión gestora y su visto bueno permitirá constituir la junta de compensación, integrada por los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto urbanístico. El plan de Vioño incluye actuaciones en una superficie de 79.333 metros cuadrados, de los que más de 75.000 son edificables. El proyecto, que también prevé la creación de zonas verdes, forma parte de los macroproyectos del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), diseñado para ampliar la oferta inmobiliaria de la ciudad. Con la aprobación definitiva por parte de la comisión de gobierno de las bases y estatutos del polígono de Vioño, el proyecto urbanístico comenzará a ser una realidad. La creación de la comisión gestora supone el primer paso de un camino de largo recorrido que deberá concluir dentro de cuatro años, con la imagen renovada de una de las zonas más degradadas de la ciudad. El Plan General, aprobado en diciembre de 1998, contemplaba una ambiciosa actuación urbanística en un lugar abandonado de la mano de Dios. María Pita pondrá hoy, 27 de octubre de 2000, la primera piedra de su transformación.

Hace 75 años | Enlace Maury Rodríguez Bolívar-Fernández Santos

Ayer, día 26 de octubre de 1950, a los doce de la mañana y en la iglesia parroquial de San Nicolás, esplendente de luz y con adorno floral blanco de exquisito gusto, se efectuó el enlace matrimonial de la señorita Mari Loly Fernández Santos, muchacha que cuenta con grandes simpatías en nuestra sociedad, con nuestro querido compañero de Redacción, el abogado don Luis Maury Rodríguez Bolívar. Bendijo la sagrada unión, y pronunció una elocuente plática, Monseñor Miguel Novoa Fuente, secretario de Cámara del Arzobispado de Santiago y Prelado doméstico. Ofició en la Misa de Velaciones el vice-cura de aquel templo y prefecto de la Archicofradía de los Dolores, don José Gallego. Apadrinaron a los contrayentes la señora Aurora Rodríguez Bolívar y Martínez de Roda, viuda de Maury, y madre del novio, y don Timoteo Fernández García, padre de la desposada.

Hace 100 años | Triunfo aplastante del Deportivo ante el Gijón, 8-1

Tal es el resumen que podría hacerse de este, jugado el domingo 25 de octubre de 1925, y de todos los ‘match’ del campeonato, pero más de este, ya que la manifiesta superioridad del Deportivo restó interés a la contienda. Solo los primeros minutos lograron emocionar al respetable, cuando el ‘goal’ en contra desmoronó impensadamente a los nuestros. Mas, luego, como lógicamente había de ser, el pelotón que traspasaba una y otra vez la meta unionista fue un sedante milagroso para los nervios alterados. Y si el aburrimiento no llegó al máximo, débese al interés que siempre mantiene todo partido de campeonato. Se acoge a ambos equipos con sendas ovaciones, y lo mismo a Canda, del Colegio gallego, que ya arbitró el ‘match’ Deportivo-Racing. Por ahora no puede ir mejor el equipo local: tres partidos jugados y los tres ganados.