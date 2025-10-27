El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez El Ideal Gallego

La Fundación Transición Española, en colaboración con el Casino de Madrid, celebrará este martes 28 de octubre a las 19:00 horas en el Salón Príncipe del Real Casino de Madrid, una nueva sesión del ciclo “La Transición, medio siglo después”, bajo el título “Palancas para una transformación: la sociedad civil”.

El acto estará presidido por Rafael Arias-Salgado, presidente de la Fundación Transición Española, y Fernando Eguidazu Palacios, presidente del Real Casino de Madrid.

Participarán en la mesa redonda tres destacados ponentes:

Francisco Vázquez, diputado constituyente (PSOE) y exalcalde de A Coruña.

Fernando Puell de la Villa, historiador y militar.

Ignacio Varela, consultor y analista político.

La moderación correrá a cargo de Pablo Zavala, director de la Fundación Transición Española.

La actividad forma parte del ciclo de debates que la Fundación impulsa para reflexionar sobre los avances, desafíos y legado de la Transición española, medio siglo después de aquel proceso histórico.