El PP de A Coruña reclama más medios para la Policía Municipal

Miguel Lorenzo y Susana Catalán, durante la reunión de esta mañana Cedida

El PP de A Coruña ha reclamado esta mañana al Gobierno municipal que aporte más medios a la Policía Municipal y atienda sus necesidades, entre las que menciona la disponibilidad de más personal, más medios materiales y el tener unas nuevas instalaciones adaptadas a los tiempos actuales. Así lo indicaron el portavoz de los populares coruñeses, Miguel Lorenzo, y la concejala Susana Catalán, quienes mantuvieron una reunión con los representantes del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL).

En el transcurso de la misma, Lorenzo y Catalán escucharon las necesidades que le trasladaron los representantes del sindicato, relacionadas con la mejora de medios humanos y materiales y de instalaciones. Respecto a la plantilla, destacan los populares en un comunicado, en estos momentos existe un déficit de unos cien agentes, ya que hay unos 350 cuando la ratio para una ciudad con una población como la coruñesa es de 450.

La Unión Europea considera apropiado 1,8 policías por cada mil habitantes, una cifra que no se alcanza. “Es imprescindible aumentar el número de agentes para recuperar la Policía de Barrio que tanto demandan vecinos, comerciantes y hosteleros para disminuir el elevado número de delitos”, destaca.

Sobre los medios materiales, el sindicato manifestó la necesidad de mejorar tanto los de dotación de los agentes como de vehículos. “Los agentes deberían tener los mejores medios de autoprotección. Hay que proteger a quienes nos protegen”, señaló Lorenzo.

Asimismo, los representantes sindicales también les trasladaron la importancia de disponer de un cuartel en condiciones porque el actual se ha quedado desfasado. “Es necesario abordar la necesidad de construir un nuevo cuartel adaptado a los tiempos actuales porque el que hay ya no se puede estirar más”, afirmó el popular.