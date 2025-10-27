El Gobierno homenajea a José Esperante, 'Che de Pedro', símbolo de la lucha labriega contra la represión franquista

El delegado del Gobierno en Galicia entrega la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, subrayó hoy que la memoria democrática constituye “uno de los pilares de nuestra democracia” y que reconocer a quienes fueron perseguidos por la dictadura es un deber moral y democrático, un compromiso de no repetición y de justicia.

Lo hizo durante el acto de entrega de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París, conocido como Che de Pedro, celebrado esta mañana en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en Galicia.

Acompañado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, Blanco recordó que “hubo personas como José Esperante que, por defender su territorio y su medio de vida, fueron perseguidas y asesinadas por la dictadura”. Añadió que este reconocimiento “sirve también para devolver la palabra, la memoria y el lugar en la historia que corresponde a todos esos hombres y mujeres del campo que lucharon por los montes vecinales frente a las repoblaciones forzosas del régimen franquista”.

El acto contó con la participación de representantes del Instituto Galego das Terras Comunitarias (INGATECO), entidad promotora de la solicitud, entre ellos su presidente, Claudio Quintillán. El delegado agradeció el compromiso del instituto “en la defensa de la memoria colectiva, de la dignidad labriega y de la lucha de los comuneiros gallegos por su tierra”, destacando que su labor “mantiene viva la memoria de quienes se enfrentaron a la represión para defender lo que era de todos”.

También asistieron tres de los cuatro hijos de Che de Pedro, quienes destacaron la importancia de este tipo de reparaciones y agradecieron la sensibilidad del Gobierno de España con la memoria democrática y con las víctimas de la dictadura.

Blanco insistió en que “reconocer a José Esperante es también honrar la dignidad de un pueblo entero que no se doblegó ante la injusticia”, y quiso agradecer “el trabajo y el compromiso del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por liderar el avance en los procesos de reparación y memoria que devuelven dignidad a las víctimas y fortalecen nuestra democracia”.

La historia de José Esperante, símbolo de la resistencia labriega

José Esperante París, conocido como Che de Pedro, era un agricultor de la parroquia de Eirón, en Mazaricos (A Coruña), asesinado el 22 de enero de 1963 por disparos de la Guardia Civil cuando, junto con varios vecinos y vecinas, defendía el monte vecinal frente a la incautación que pretendía el régimen franquista para su repoblación forestal. Su muerte, junto a las heridas de otros tres vecinos, se convirtió en símbolo de la lucha labriega por las tierras comunitarias y de la resistencia frente a la represión franquista en el rural gallego.

Cada año, la comunidad local y INGATECO recuerdan su legado en el “Día da Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal”, una jornada dedicada a la memoria de quienes defendieron los derechos colectivos sobre la tierra.

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática reconoce el derecho a la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta Declaración, emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, no tiene efectos económicos ni patrimoniales, pero constituye un acto simbólico de justicia y dignidad hacia las víctimas y sus familias.