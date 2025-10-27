El Deportivo se une al ‘Tinhismo’ y pide como favorito al cantante coruñés de 'OT 2025'

Tinho durante una actuación en 'OT 2025' 'OT 2025'

El Deportivo también se ha rendido al nombre de la semana de 'OT 2025': Tinho, el cantante coruñés que brilla en el famoso reality emitido en Prime. El club herculino se ha sumado públicamente a la ola del “Tinhismo”, mostrando su apoyo al artista a través de sus redes sociales.

Durante el directo que el Dépor realiza en YouTube para comentar los partidos del primer equipo masculino, el comentarista a pie de campo aprovechó la previa del encuentro ante el Real Valladolid para mandar un mensaje de ánimo al joven talento de la ciudad, recordando que el deportivismo también está con Tinho.

El guiño no pasó desapercibido, y poco después el club compartió el momento en su cuenta oficial de TikTok, sumándose así a una corriente que no deja de crecer.

La publicación se ha llenado de comentarios de agradecimiento, entre ellos el de la pareja de Tinho, que ha celebrado el gesto del equipo de su tierra.

No han faltado, sin embargo, algunas críticas de aficionados que consideran inoportuno este tipo de contenidos en un momento en que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo atraviesa una racha irregular de resultados tras un mes de octubre aciago para los blanquiazules.

Una semana decisiva para el coruñés

El apoyo del Dépor llega en una semana especial para el artista. Este martes, 28 de octubre, Tinho cumple 22 años, y su madre, Rosa, ha impulsado una campaña en redes para que el concursante pueda celebrarlo como favorito de la semana en la próxima gala del programa.

La iniciativa ha tenido un gran eco entre los fans, que durante los últimos días han hecho subir al gallego en las encuestas no oficiales del concurso. Según la cuenta especializada @otencuesta, Tinho lideraba las votaciones a principios de semana, por delante de Olivia y Claudia, dos de las participantes más populares.

Su espectacular actuación junto a Guillo, interpretando “I Wanna Be Your Slave”, fue una de las más comentadas de la última gala, con ovación del jurado y del público. Sin embargo, el coruñés todavía no ha sido nombrado favorito en ninguna de las semanas anteriores, algo que sus seguidores esperan cambiar en esta Gala 6, que se celebra este lunes 27 de octubre.

De lograrlo, Tinho obtendría 3.000 euros de premio y la inmunidad frente a una posible nominación. “Sería el mejor regalo de cumpleaños”, ha dicho su madre, que agradece el empuje del público… y ahora también del club de su ciudad.