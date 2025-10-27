Dos barrios de A Coruña piden un microbus propio para dejar de ser un Tourmalet

El llamado Shuttle Bus ya recorrió las playas de Arteixo en 2022 Patricia G. Fraga

Son las nuevas formas de movilidad a las que se está acostumbrando la Unión Europea todo un éxito entre los segmentos de población más en forma. Sin embargo, cuando se empieza a escalar en la pirámide generacional surgen los matices y los peros. Muchas veces tienen que ver con las limitaciones e incluso las prescripciones para realizar según qué esfuerzos. No quiere decir que los más veteranos sean ‘cochedependientes’, sino que a lo mejor hay que pulir la forma en la que se pueden hacer a sí mismos más sostenibles. Y los vecinos de O Castrillón y Eirís parecen haber dado con una fórmula para ser más verdes que nadie y, de paso, apostar por la tecnología gallega de último modelo y ya de éxito a nivel nacional.

Se trata de un proyecto diseñado por la asociación vecinal O Cruceiro, que defiende los intereses tanto de O Castrillón como de Eirís. Parte de las complicaciones orográficas de ambos barrios y del desnivel que cada día tiene que superar una población envejecida para presentar lo que denomina un ‘Minibús para Eirís y O Castrillón’. Es decir, una pequeña línea propia con circuito cerrado.

“Es conocida la orografía de O Castrillón, con las mayores pendientes de toda la ciudad: si pretendes llegar caminando a la plaza de Pablo Iglesias hay que tener en cuenta que, exceptuando el acceso desde Eirís, hay que realizar un esfuerzo físico importante”, recuerda el proyecto. “Si a esas calles, con unos porcentajes de subida dignos del Tour, le añadimos que la población de O Castrillón mayor de 65 años es una cantidad importante y no pueden o no deben usar el servicio de BiciCoruña, nos encontramos con que la movilidad peatonal para muchos es difícil o imposible”, añade.

El vehículo

Básicamente, la idea es que los dos barrios altos de A Coruña tengan una especie de funicular como el de Lisboa, pero con tecnología de última generación. Y, aún encima, diseñada en Galicia.

Para ello se han fijado en el denominado Shuttle CTAG, desarrollado por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Se trata de un vehículo eléctrico autónomo de nivel 4, diseñado para la movilidad de corta distancia y capacidad para 12 pasajeros. Lo más llamativo, además, es que carece de conductor y que ha hecho las delicias de los usuarios en la Casa de Campo de Madrid, donde estuvo en periodo de pruebas en 2025. Anteriormente, también recorrió la costa de Arteixo y La Marina de A Coruña.

El proyecto de los vecinos de la Asociación O Cruceiro sentencia: “La solución con un servicio de minibús no es una idea novedosa, pues ya funciona en otras ciudades; solamente necesita de los recursos adecuados y la voluntad política para llevarlo a cabo”. Y eso es precisamente lo que buscan al presentarlo públicamente e intentar provocar un movimiento en el Ayuntamiento. De momento, a muchos les tocará ser un Pogacar.

los 4 desafíos NORTE | Por el norte, al subir por la calle Montiño o por las escaleras de la calle Jacinto Benavente o por la calle Vaamonde Lores, una de las más empinadas de la ciudad, y continuar subiendo por travesía de la Cerca SUR | Si el acceso es por el sur tendrá que subir la calle Javier López López o entrar desde el barrio de Eirís y se llega también cuesta arriba. ESTE | Para acceder hay que subir por la calle Camino de la Iglesia, se puede por la avenida de Monelos y utilizar cualquiera de las perpendiculares Rafael Dieste, Callejón del Lagarto.