Así fue la aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid EFE

El nuevo disco de la artista catalana Rosalía ha dado que hablar. Tras un revuelo digno de una artista en Callao, ‘LUX’ ha recorrido la geografía española hasta Galicia.

La creadora artesana Elena Ferro no ha dudado, con su habitual originalidad, recrear la portada. Un poco de tela y un zueco le han bastado a la artesana para sorprender de nuevo a sus seguidores en redes. Aunque, en realidad, nunca lo ha dejado de hacer.

Su escaparate de la tienda de A Coruña, situada en Riego de Agua, 4, es gran muestra de ello. Siempre con colores bien dispuestos y una amalgama de diseños, donde encontrar, además de calzado, mochilas, pendientes y llaveros, entre otros. Además, la joya de la corona está en la puerta: unos zuecos extragrandes donde meter tus pies y sacar una foto para el recuerdo.

La reinterpretación de 'LUX' Redes sociales: Eferro y Rosalía

‘Berghain’ ve la 'Lux'

La cantante no hará esperar más a sus seguidores y, una semana después de anunciar su nuevo álbum, da luz a la primera canción: 'Berghain', a las 17.00 horas.

De momento, todo lo que se sabe del disco, además del nombre, es que se compondrá de 18 temas, divididos en cuatro movimientos.