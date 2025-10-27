CoruñART repasará los últimos 25 años de políticas culturales de la ciudad con sus responsables

Los responsables de CoruñART, durante el acto de la presentación del cartel Carlota Blanco

El mercado de San Agustín será testigo, durante la celebración de CoruñART 2025 el día 8 de noviembre, de una mesa redonda insólita que repasará el último cuarto de siglo de las políticas culturales locales. Será, según destaca la organización en un comunicado, el plato fuerte de la programación del evento, que sentará en la misma mesa a varios responsables políticos del área de cultura entres los años 2003 y 2019 para analizar los éxitos, errores y retos de la política local en sus mandatos, y cómo aprender de ellos de cara al futuro.

Serán cuatro las formaciones políticas que estarán sobre la mesa. Así, Carlos González Garcés (PSOE, 2003-2007), María Xosé Bravo (BNG, 2007-2011), Roberto Coira (en representación de Ana Vilaseco, que no podrá asistir por cuestiones personales, PP, 2011-2015) y José Manuel Sande (Marea, 2015-2019) debatirán ante el público acreditado en la charla, moderados por la periodista Isabel Bravo.

El mercado de San Agustín se convertirá en noviembre en el epicentro cultural de A Coruña Más información

La idea, según explican desde la dirección del proyecto, es poder mirar atrás para analizar los pasos dados en materia de la cultura local, y ver así qué proyectos fueron los más exitosos de cada mandato y qué posibles errores conviene tener en cuenta de cara al futuro.

Talleres formativos

Además, la organización del evento también detalló dos de los talleres que se impartirán. Se trata de dos talleres prácticos pensados para que los profesionales puedan adquirir nuevas herramientas y conocimientos para mejorar su desempeño fuera del ámbito puramente artístico.

De este modo, Tomás Legido, manager en DezdeDez, programador de la sala Mardigras y vicepresidente de Clubtura, y Fani Vázquez, directora de Artestudio Xestión Cultural y programadora en proyectos culturales como Cascarillarte o Quincegotas, explicarán a profesionales de la música, el teatro, la danza o las artes visuales cómo mover sus proyectos y conseguir más conciertos o actuaciones. Por su parte, María Nieto, directora de e-Me Comunicación, llevará a cabo un taller explicativo sobre comunicación cultural, en que abordará temas como la gestión de las redes sociales o la comunicación con los medios, que ya ha impartido en ciudades como Zamora o Santiago