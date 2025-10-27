Cañita Brava vuelve a escena: el coruñés ya trabaja en el rodaje de un anuncio muy picante

Cañita Brava, en una imagen de archivo

Uno de los rostros más populares de A Coruña es, sin duda, Cañita Brava. Desde que saltó a la popularidad en la década de los noventa con su participación en "El semáforo" y otros programas televisivos, el polifacético artista herculino siempre ha estado presente a través de diferentes formatos. Sus "seis mil pesetas de wiski" en Torrente le hicieron aún más popular. De hecho, recientemente ha participado en el rodaje de la nueva película de la saga. Y ahora tiene entre manos un nuevo proyecto, esta vez vinculado con el mundo de la publicidad.

Cañita Brava se encuentra estos días en Madrid, donde ya trabaja en el rodaje de un nuevo anuncio publicitario que se podrá ver en las próximas semanas. Aunque no se han desvelado todos los detalles, lo que sí está confirmado es que se trata de un anuncio "muy picante" y relacionado con la alimentación, según fuentes cercanas al rodaje.

No será, ni mucho menos, la primera experiencia de Cañita en el mundo de la publicidad. De hecho, hace unos meses protagonizaba la nueva campaña de pizzerías Napolit. Lo cierto es que, entre el rodaje de Torrente y estas experiencias en publicidad, a Cañita no le está faltando el trabajo en este 2025.