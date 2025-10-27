Cambio de hora y de clima en A Coruña: la ciudad y su área se despiertan en la primera mañana gélida del otoño

Termómetros con baja temperatura en A Coruña Quintana

En la noche del sábado al domingo A Coruña y su área metropolitana (junto al resto de España) cambiaron la hora de los relojes para adaptarla al horario de invierno. Pero la sensación total de la llegada de la nueva temporada estacional y su frío se vivió este lunes.

Tanto la ciudad como los municipios de su área se despertaron con temperaturas mucho más bajas de los que venía siendo habitual en las últimas semanas, aún con el otoño en marcha. Este 27 de octubre los termómetros cayeron incluso por debajo de los 7 grados en algunas estaciones.

La que tiene MeteoGalicia en el dique de abrigo marcó una mínima de 7,02 grados a las ocho de la mañana, mientras que a la misma hora, en la Torre de Hércules mitigaban un poco el frío y los termómetros se situaban en 9,01 grados.

Más frío pasaron en algunos lugares del área metropolitana coruñesa, sobre todo los situados más al interior. La estación meteorológica de Guísamo, en Bergondo, marcó su temperatura mínima a las seis de la mañana con 6,17 grados en los termómetros.

La predicción de MeteoGalicia apunta a que la sensación de frío nocturno y a primera hora continuará, al menos, hasta mañana martes, cuando se espera que se mantengan los cielos poco nubosos y temperaturas entre 19 y 9 grados. La llegada de lluvias a partir de la noche del martes ayudará a mitigar el frío y, de hecho, para el miércoles las mínimas ascenderán hasta los 14 grados.